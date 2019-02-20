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Sondakika:Cumhuriyet Meclisi onayladı; Ehliyetler tanınacak!

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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “KKTC ile TC Hükümeti Arasında Ulusal/Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onayladı.
Sondakika:Cumhuriyet Meclisi onayladı; Ehliyetler tanınacak!

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “KKTC ile TC Hükümeti Arasında Ulusal/Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sundu.  
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün saat 10.00’da CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya başkanlığında toplandı.  
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, YDP Milletvekili Erhan Arıklı katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, TMT Mücahitleri Derneği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, Vicdani Ret İnisiyatifi’den yetkililer, Avukat Emine Çolak ve Emekli Subay Cenk Diler katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal/Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nın ardından, bir diğer gündem maddesi olan “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nin genel görüşmesine devam etti.
Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

 ilgili haber: Türkiye ehliyeti KKTC'de tanınacak

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