SONDAKİKA:Restoranlar açılıyor

Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI
Koronavirüs önlemlerinin de değerlendirilmesi beklenen toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor...
RESTORANLAR AÇILIYOR
Edinilen bilgilere göre Restoranların açık bölümlerinin Perşembe günü açılma karararı üretildiği söyleniyor.
Restoran işletmecileri Perşemgü gününe kadar PCR testlerini yaptırarak işletmelerin açık olan bölümlerini hizmete açabilecekleri şeklinde karar üretildiği bilgisi verildi..
Geçen hafta Güzellik salonları ve berberlerin açılması için de böyle bir karar üretilmişti...
DETAYLAR GELİYOR...
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