SONDAKİKA:TUTUKLULAR BIRAKILDI

''Love Erdoğan'' afişlerinin karalanması ile ilgili tutuklanan Sol Hareket üyeleri serbest bırakıldı

DETAY ÖZEL-BARIŞCAN ŞEKERCİ

“Love Erdoğan” yazılı pankartların karalanması ile ilgili AKP Gençlik Kolları’nın şikayeti üzerine Mağusa Polis Müdürlüğü’ne ifadeye çağrılan Sol Hareket üyesi dört kişi hakkında “Suç İşlemek İçin Gizli İttifak Oluşturmak” suçundan dava okunmuş tutuklandıkları söylenmişti.

AFİŞE YAZI YAZILIRKEN EVDELERDİ

İddia üzerine, aleyhlerinde “Suç İşlemek İçin Gizli İttifak Oluşturmak” suçundan dava okundu.Soruşturma kapsamında kamera kayıtlarını inceleyen polis,Mağusa’daki afişe yazılan ''Diablo'' yazıdından yaklaşık 50 dakika sonra evden çıktıklarını eylem sırasında şahısların evde olduğpunu tespit etti.

Ayrıntılar geliyor...

BU TUTUKLAMA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRIDIR

Sol Hareket aktivisti Abdullah Korkmazhan serbest bırakılma sonrasında açıklama yaptı:

Arkadaşlarımız, “uygunsuz hal ve tavır” içinde bulunmuşlar.Ben de “uygunsuz hal ve tavır içinde bulunmaya” teşvik etmişim. Fikri arkadaşımızla birlikte gizli bir ittifak kurmuşuz AKP’nin ilgili panolarına zarar vermek için. Tespit edilen bir şey yok''

''Ben Lefkoşa’da evimdeydim, arkadaşlarımız da evlerindeydi. Bunlarla ilgili kamera kayıtları mevcuttur. Buna rağmen bizi bunca saat içeride tuttular.''

''Sindirilmek isteniyoruz.Bu yaşanan tutuklama, ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Susmamızı istiyorlar, susmayacağız. Düşünmeyin diyorlar, düşüneceğiz.'' dedi

NE OLMUŞTU?

Bağımsızlık Yolu tutuklanan Sol Hareket üyeleriyle ilgili bir açıklama yayınladı:

Mağusa Polis Müdürlüğü’nün ada genelinde infiale neden olan “Love Erdoğan” bilbordları üzerine eleştirel sosyal medya paylaşımı yapan 3 Sol Hareket üyesini tutuklandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Polis Teşkilatı’nın kendisi bir suçun ihbarı niteliğinde olan, Kıbrıs’ın kuzeyinde hiç bir kaydı olmayan ve bizlerin de bu durumu daha önce ifşa etmiş olduğumuz “Ak Parti Gençlik Kolları”nın imzasını taşıyan bilbordların peşine düşmek yerine, bir basın kuruluşuna ve meclise saldırı gerçekleştirmiş saldırganların peşine düşmek yerine anayasal ifade özgürlüğü hakkını kullanan gençleri gözaltına alması kabul edilemez.

Bağımsızlık Yolu olarak ifade özgürlüğüne saldırı niteliğindeki hukuksuzluktan dönülerek Sol Hareket üyelerinin derhal serbest bırakılmasını talep eder ve dayanışmamızı belirtiriz. Polis Teşkilatı’nı ise görevinin Erdoğan’ın şahsını rahatsız edecek paylaşımları engellemek değil, yasal çerçevede suç işleyen linçcilerin ve yasal dayanağı olmayan yabancı örgütlerin peşine düşmek olduğunu hatırlatırız.

AV. MİNE ATLI:GÖRÜNTÜLER VAR

Harmancı:Kıbrıslı Türkler'in zorla yaratılan çerçeveye girmesi isteniyor https://t.co/pSwWiyz4m6 pic.twitter.com/Y1RDMMoP0v — Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) March 11, 2021

TDP: 3 kişi derhal serbest bırakılmalı https://t.co/4s7BbOcSQ9 pic.twitter.com/GcUH19w35L — Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) March 11, 2021

Görüntüler var:Bu insanlar 'vandalizm' için değil düşünceleri için şu an tutulmaktadır. https://t.co/gZElXeDgMd pic.twitter.com/sAJUO2pPcO — Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) March 11, 2021