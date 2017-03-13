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Songül Karlı, katıldığı programda eski eşiyle ilgili ciddi açıklamalarda bulundu

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Songül Karlı, katıldığı programda eski eşiyle ilgili ciddi açıklamalarda bulundu
Altı yıllık eşinden tek celsede boşanan Songül Karlı biten evliliği hakkında konuştu.

Duymayan Kalmasın adlı programa katılarak biten evliliği hakkındaki soru işaretlerini kafalardan silmek üzere açıklamalarda bulunan Karlı, her ne kadar pek çok detayı gizlemeye çalışsa da yaptığı açıklamalarla adeta magazin gündemine damga vurdu. İşte Songül Karlı’nın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

2012 yılında sunduğu evlilik programında canlı yayın sırasında nikah masasına oturan Karlı, “Çok fedakar bir kadınım, bu yüzden büyük bedeller ödedim. Hep başkalarını kendimden çok düşünüyorum” dedi. Metin Yüncü’den “Hamileyim” dediğinde sevinmediği için bebek aldırdığını anlatan sanatçı, eşinin kendisini dolandırdığı iddiasıyla ilgili de “Metin dolandırıcı olsa böyle mi yaşar?” diyerek söylentilerin asılsız olduğunu öne sürdü. Ancak güzel türkücü satılan arsasıyla ilgili ortaya atılan iddialar sorulduğunda ise “Evet 17 dönümlük ipotekli bir arsam kayıp. Trilyonlar değerinde… Ama Metin arsadan haberim yok dedi, ‘Çocuğumun ölüsüne öpeyim, Sezai yaptı ben de bilmiyorum’ dedi ve ailesinin üzerine yemin etti. O arsa kimin hayatını kurtardı, kimlere o arsayla kıyaklar çekildi bilmiyorum” diye konuştu.

YÜNCÜ’NÜN ÇOCUĞU ONUN EVLİLİĞİNİ BİLMİYORDU

Çocuğuyla az vakit geçirdiğini iddia eden kişi keşke benim isteğimle çocuğunu görmeye gittiğini de söylese. Kendimi yırttım gidip çocuğunu görmelisin diye benim ısrarlarım üzerine çocuğunu görmeye gitti. Metin Beyin çocuğu bizim evimize hiç gelmedi. O zatan bizim evlendiğimizi bile bilmiyormuş. Eşim evi terk ettikten sonra iki ay boyunca aramasını bekledim. Daha önce de benzer şekilde evi terk etmeleri olmuştu.

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