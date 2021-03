Sönmezer: “Tek Çare Örgütlenmek”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Örgütlenme Sekreteri Orhan Sönmezer, ülkenin içinden geçmekte olduğu duruma dikkat çekerek, “Hem haklarımızı, hem kendimizi korumak için tek çare örgütlenmek” dedi.

Pandemi döneminde, çalışanların hem ekonomik haklarının, hem de can güvenliklerinin korunmasının örgütlü olmaktan geçtiğinin bir kez daha görüldüğünü kaydeden Sönmezer, “Malesef örgütsüz özel sektör emekçileri bu sürecin en büyük mağduru olurken, kamu çalışanlarının göz dikilen hakları örgütlü oldukları sayesinde korunabilmiştir. Bu bağlamda özel sektör emekçileri daha insani çalışma koşullarına ulaşmak için örgütlenmeli, kamu çalışanları ise aşlarına göz dikenlerin farkında olarak örgütlülüklerini artırmalıdır. Çünkü malesef ki birileri, çalışanların sağlıklarını tehlikeye atarak, insanlık dışı düşük ücretlerle çalıştırmak için her krizi fırsata çevirmeye çalışmaktadır” dedi.



HAKSEN Örgütlenme Sekreteri Orhan Sönmezer’in açıklaması şöyle:

Pandemi döneminde, çalışanların hem ekonomik haklarının, hem de can güvenliklerinin korunmasının örgütlü olmaktan geçtiği bir kez daha görülmüştür. Ülkede özel sektör emekçileri dışında hemen hemen her kesim bağlı olduğu sendika ve birlik aracılığıyla hakkını aramış, sesini duyurabilmiştir. Yaşanan sürecin en büyük mağdurunun örgütsüz özel sektör emekçileri olması, örgütlü olmanın önemini ortaya koymaktadır. Malesef örgütsüz emekçiler bu sürecin en büyük mağduru olurken, kamu çalışanlarının süreç boyunca göz dikilen ve hedef gösterilen hakları, örgütlülükleri sayesinde korunabilmiştir. Bu bağlamda özel sektör emekçileri daha insani çalışma koşullarına ulaşmak için örgütlenmeli, kamu çalışanları ise aşlarına göz dikenlerin farkında olarak örgütlülüklerini artırmalıdır. Çünkü malesef ki birileri, çalışanların sağlıklarını tehlikeye atarak, insanlık dışı düşük ücretlerle çalıştırmak için her krizi fırsata çevirmeye çalışmaktadır.

Bu bağlamda sendikamız HAKSEN, özel sektördeki emekçinin sesi olabilmek için, özelde örgütlenmenin mümkün kılınabilmesi için girişimlerini sürdürecektir. HAKSEN’in hedefi, birilerinin hayal ettiği gibi kamudaki hakların budanarak özel sektör koşullarına geriletilmesi değil, özel sektördeki hakların ilerletierek tüm çalışanların insanca koşullara sahip olmasıdır. Tüm bunların mümkün olması için tek çaremiz ise örgütlenmek, örgütlülüğümüzü artırmaktır.