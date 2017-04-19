Sönmezler Ocağı'nda başkanlığa yeniden Esenyel seçildi

Sönmezler Ocağı’nda başkanlığa yeniden Erden Esenyel seçildi. Sönmezler Ocağı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erden Esenyel ve yönetim kurulunun oy birliğiyle seçilerek güven tazelediği olağan genel kurul, dün örgütün kendi lokalinde gerçekleşti.

Sönmezler Ocağı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erden Esenyel ve yönetim kurulunun oy birliğiyle seçilerek güven tazelediği olağan genel kurul, dün örgütün kendi lokalinde gerçekleşti.

Sönmezler Ocağı yönetim, onur, disiplin ve denetim kurulları şu isimlerden oluştu:

“Başkan Erden Esenyel, Asbaşkanlığa Halil Kazaz, Sekreter Yılsay Barlasoğlu, Veznedar Ahmet Yükseli Hüseyin Türker Lokal Sorumlusu, Sonal Özgürgün ve Önder Öztürk Sosyal faaliyetler Sorumlusu, Mehmedali Aydınöz ve Ali Akgüç faal üye.

Onur Kurulu: Özkan Aşardağ, Osman Özalp, Kamil Özay, Özer Esenyel, Nazım Ali Rıza Özel, Türkay Akpınar, Mahmut İslamoğlu ve Ahmet Sanver.

Disiplin Kurulu: Erden Özerden, Veli Hakkı, Fadıl Koşar ve Sıtkı Erdem Erdemli.

Denetleme Kurulu: İlter Kırmızı, Hamza Arman ve Ahmet Ünsal.”

Erden Esenyel, genel kurulda yaptığı konuşmada üyelere teşekkür ederek, Sönmezliler Ocağı’nın bundan böyle de çalışmalarını Kıbrıs Türkü’nün çıkarları doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Esenyel, bazı kişilerin Lefkoşa, Gönyeli ve Hamitköy’de bazı sokak isimlerini gece karanlığında değiştirmesini de kınadıklarını söyledi ve sorumluların açıklanmasını istedi.