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Sönmezliler Ocağı, Erenköy Direnişi’nin 57. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

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Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, “Erenköy, Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığının dünyaya ilanıdır” dedi.
Sönmezliler Ocağı, Erenköy Direnişi’nin 57. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, “Erenköy, Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığının dünyaya ilanıdır” dedi.

Sönmezliler Ocağı, Erenköy Direnişi’nin 57. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel imzasıyla yayımlanan mesajda, ülkesinde yaşanan felaketler karşısında hareketsiz kalınamayacağı inancı içinde hareket eden bir avuç üniversite öğrencisi ve ada dışında yaşayan gençlerin olanaksızlıklara rağmen Erenköy bölgesine çıkarak verdikleri direnişin, Çanakkale Savaşı’nın bir benzeri olduğunu vurguladı.

Bölgedeki Türk varlığını ve mukavemetini kırmak üzere taarruza geçen Rum, Yunan sürülerine karşı Türk savaş uçaklarının müdahalesinin Kıbrıs Türkünün yalnız olmadığının dünyaya ilan edildiği gün olduğuna işaret eden Esenyel, Kıbrıs Türklerinin çok zor koşullar altında verdiği mücadeleye Türkiye’nin müdahalesinin, mücadeleye rahat bir soluk aldırdığını vurguladı.

Esenyel, “Erenköy, mücadele azmini doruklara çıkarak bir dönüm noktası oldu. Kıbrıs’ta var olma mücadelesinde şehit düşen ve bugün hayatta olmayan tüm silah arkadaşlarıma tanrıdan rahmet diliyorum. Mücadele henüz sonlanmadı” dedi.

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