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Sönmezliler Ocağı,şanlı direnişlerin tarih kitaplarında yeterince yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirtti

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Sönmezliler Ocağı, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin çok zor aşamalardan geçilerek bu günlere varıldığını, şanlı direnişlerin tarih kitaplarında yeterince yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirtti.
Sönmezliler Ocağı,şanlı direnişlerin tarih kitaplarında yeterince yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirtti

Sönmezliler Ocağı, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin çok zor aşamalardan geçilerek bu günlere varıldığını, şanlı direnişlerin tarih kitaplarında yeterince yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirtti.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel yazılı açıklamasında, “milli şuurdan yoksun tarih kitaplarının bir an önce gerçeklerin yansıtılarak değiştirilmesi gerektiğini” kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin bu konuda yaptığı açıklamalara destek belirten Esenyel şöyle devam etti:

“Karşı tarafta ırkçılık ve fanatizm tavan yapar, tarih kitaplarında Türklere kin ve nefret saçılırken, her gün bir EOKA’cının heykeli dikilirken, bizleri ‘Poliyannacılığa’ sürüklemek isteyenler, adada yaşanan gerçekleri ters yüz etmek isteseler de başaramayacaklardır. Büyükelçi Başçeri’nin de ifade ettiği gibi, tarih öğretiminde yaratılan boşluk, yeni nesilleri manevi ve milli değerlerinden uzaklaştırmaktadır. Dış güçlerin güdümündeki bazı çevrelerin fırsat bulsalar 20 Temmuz’u bile tarih kitaplarından çıkaracaklarına inanıyoruz. Onurlu geçmişimizin tarihini yeni nesillerden uzaklaştırmaya çalışmak, bu topluma yapılan en büyük kötülüktür. Geçmişte çeşitli nedenlerle yapılan yanlışlıkların bir an önce düzeltilmesini beklerken, konunun takipçisi olacağımızı da ifade etmek isteriz.”

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