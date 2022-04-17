  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

'Sonsuz kimyasallar' kan bağışıyla temizleniyor

» »
'Sonsuz kimyasallar' kan bağışıyla temizleniyor
'Sonsuz kimyasallar' kan bağışıyla temizleniyor

Avustralyalı bilim insanları, doğada uzun süre kalabilen 'sonsuz kimyasalları' kandan temizlemek için bir araştırma yaptı. Düzenli yapılan kan ve plazma bağışının bu kimyasalları temizlemekte etkili olduğu sonucuna vardı.

5 binden fazla çeşidi var, su geçirmez giysilerde, kozmetiklerde ve mobilyalarda kullanılıyor. Doğada çok uzun süre kalabildiği için "sonsuz kimyasallar" olarak adlandırılıyorlar.

Kısa adı PFAS olarak bilinen bu kimyasallar insan kanına geçebiliyor. Hamilelikteki sorunlar, karaciğer hastalığı ve kanser gibi hastalıklarla bağlantısı bulunuyor.

Avustralya'dan bilim insanları "sonsuz kimyasallar"ı kandan temizlemenin bir yolunun da "kan bağışı" olduğunu tespit etti.

İtfaiciler üzerinde çalışma yapıldı

 

PFAS kimyasalları, yangın söndürme köpüğünde de yer aldığından itfaiyecilerin kanlarında yüksek seviyede görülüyor bu sebeple çalışma, itfaiye görevlileri üzerinde yapıldı.

95 itfaiyeci bir yıl boyunca 12 haftada bir kan, 95 itfaiyeci de 6 haftada bir plazma bağışı yaptı. 95 itfaiyeciyse herhangi bir bağışta bulunmadı.

Deneklerden alınan kan örnekleri incelendi. Düzenli kan veya plazma bağışı yapan kişilerin kanlarındaki sonsuz kimyasal seviyelerinde ciddi azalma görüldü.

Düzenli kan bağışının yararı ortaya konuldu

Plazma bağışının ise daha etkili olduğu tespit edildi. Kan bağışı yapmayan itfaiyecilerin kanlarındaki sonsuz kimyasal seviyesi ise değişmedi.

Uzmanlar, bu azalmanın itfaiyeciler üzerindeki faydasının incelenmesi ve araştırma kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirtiyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da uyumsuz kan grubundaki donörden akciğer nakli16 Nisan 2022 Cumartesi 23:34
  • Ramazanda ağız kuruluğu ve kokusunu gidermenin yolları16 Nisan 2022 Cumartesi 22:27
  • Bilim insanlarından müjdeli haber: Kalp krizine karşı ilk kez tedavi geliştirildi16 Nisan 2022 Cumartesi 20:23
  • COVID-19 gençlerde 'beyin sisi' bırakabiliyor16 Nisan 2022 Cumartesi 18:39
  • Dünyada her yıl 20 bin hemofili hastası doğuyor16 Nisan 2022 Cumartesi 14:59
  • Akıllı telefon bağımlısı mısınız16 Nisan 2022 Cumartesi 11:47
  • Corona virüsünün göz ardı edilen 4 semptomunu belirlediler15 Nisan 2022 Cuma 22:58
  • 390 Öğrenci ve 65 Öğretmen Pozitif15 Nisan 2022 Cuma 14:50
  • En sık görülen kanser türleri arasında yer alacak ama… Tedavisinde yeni gelişmeler umut veriyor15 Nisan 2022 Cuma 12:11
  • Sosyal medya doğal doğuma ilgiyi artırdı…15 Nisan 2022 Cuma 10:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti