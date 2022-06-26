“Sonsuza kadar yaşatacak” formüller açıklandı… İşin sırrı dengede…

Bilim insanları yakında en az 200 yaşına kadar yaşamanın mümkün olacağını söylüyor. Peki siz nasıl sonsuza kadar (neredeyse) yaşayacağınızı biliyor musunuz?

Danimarkalı Biyolog Nicklas Brendborg, yazdığı kitabında, gerektiğinde ileriye değil, geriye doğru yaşlanmanın yollarını bulduğunu öne sürüyor.

Kanserin çoğunlukla yaşlanmanın getirdiği bir rahatsızlık olduğunu ileri süren Brendborg, “Yarın tüm kanserler dünya çapında tedavi edilirse, yaşam beklentisi yalnızca 3,3 yıl artacaktır. Bu olmasaydı kalp hastalığından ya da Alzheimer’dan ölürdük” diyor.

Daily Mail’in haberine göre, biyolog, antioksidan haplarının bırakılmasını gerektiğini, bu takviyelerin, belirli kanserleri sınırlamak yerine büyümesini ve yayılmasını teşvik edecek gibi göründüğünü iddia ediyor.

KARARINDA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Her şeyin kararında olması gerektiğini ileri süren Brendborg, ne az ne çok yemek yenmesini savunuyor.

Brendborg, “Aslında kendi savunma sistemlerinizi uyarmak için sözde ‘zarar veren’ serbest radikallere ihtiyacınız var. Ya da egzersiz yapmayı düşünün. Koşmanın kendisi, kan basıncınızın fırlamasına neden olur, çok sayıda küçük kas yırtılmasına neden olur, kalbi strese sokar, eklemlere aşırı yük bindirir.”



“Vücudunuz tam olarak doğru miktarda antioksidan pompalar, kasları onarmak için ekstra besinler gönderir, kalp güçlenir vb. Ancak tükenecek kadar koşarsanız, bağışıklık sisteminizi günlerce zayıf bırakabilirsiniz. Her şey o dengeyle ilgili.”

“Ayrıca bitkiler de bir ölçüde zehirli oldukları için bizim için iyiler. Vücudumuzun savunma mekanizmalarını tetiklerler. Bir sürü bitki yemeyi, toksinleri sindirmek için güvenli ve üstün bir alternatif olarak düşünebilirsiniz” diyerek uzun yaşamak için gerekli bulduğu yolları bu şekilde açıkladı.



Bu önerileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.