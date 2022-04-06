Sonuç yok; tüm belediyeler Lefkoşa'ya geliyor

Meclis önünde konuşan Dev-İş Başkanı Koral Aşam, hükümet belediyeler reformu konusunda dayatma yapıldığını ve asla uzlaşıya yanaşmadıklarını kaydetti.
Dev-İş ve BES olarak asla bu dayatmaları kabul etmeyeceklerini vurgulayan Aşam, ‘yarın tüm belediyeler işi gücü bırakıp Meclis önüne gelecek’ diye konuştu.
Yakınkaya: Lefkoşa’yı feth edeceğiz
BES Başkanı Mustafa Yalınkaya’da hükümetin Ankara’dan para koparmak adına belediyeleri gözden çıkardığını belirterek, ‘Allahına kadar meydandayız, Lefkoşa’yı feth edeceğiz’ dedi.
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