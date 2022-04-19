  • BIST 2.525,53
  • Altın 932.181
  • Dolar 14.6524
  • Euro 15.8222
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

Sonüstün: Halka verdiğiniz sözleri tutun

» »
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na elektrikte indirimli tarife uygulaması ve alkollü içeceklerde FİF vergisi konusunda halka verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu.
Sonüstün: Halka verdiğiniz sözleri tutun

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na elektrikte indirimli tarife uygulaması ve alkollü içeceklerde FİF vergisi konusunda halka verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada BKP Genel Sekreteri Sonüstün’ün, “Elektrik konusunda Bakanlar Kurulu kararını Resmi Gazete’de yayınlatmayarak, uygulamaya girmesini engelledikten sonra, ‘sadece bir ay için geçerliydi’ diyerek kaos yaratıldı” ifadelerine yer verildi.

Aynı şeyin alkollü içeceklerde FİF vergisi konusunda da yaşandığını savunan Sonüstün, “düzenlemeyi yapacak memurlar Kovid oldu” denilerek halkın kandırılmaya devam edildiğini ileri sürdü.

“Kimse gümrüklerden mal çekmiyor, piyasada yaprak kımıldamaz bir durgunluk yaşanıyor” diyen Sonüstün, “Ekonomiyi batırmak buna denir” ifadesini kullandı.

“Başbakan Faiz Sucuoğlu’na, Maliye Bakanı ile aranızdaki sorunları çözerek halkı daha fazla mağdur etmeyin” çağrısında bulunan Sonüstün, aksi halde istifa çağrısı yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Boğaz Otel Çalıştırıcısı Mehmet Erülkü vefat etti19 Nisan 2022 Salı 09:30
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar19 Nisan 2022 Salı 09:04
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş için taziye mesajı19 Nisan 2022 Salı 09:01
  • Döviz güne nasıl başladı?19 Nisan 2022 Salı 08:56
  • Hava bugün nasıl olacak?19 Nisan 2022 Salı 08:38
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı?19 Nisan 2022 Salı 08:36
  • Kulis: Bakan Atun'un görevden alınacağı konuşuluyor19 Nisan 2022 Salı 07:58
  • Hayvan yemine okkalı zam geldi...18 Nisan 2022 Pazartesi 19:58
  • İskele Sahillerinde yasa dışı işgallere kimler neden göz yumuyor?18 Nisan 2022 Pazartesi 19:38
  • Arıklı: Muhalefet sadece durum tespiti yapıyor, ellerinde formül yok18 Nisan 2022 Pazartesi 19:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti