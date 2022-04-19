Sonüstün: Halka verdiğiniz sözleri tutun

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na elektrikte indirimli tarife uygulaması ve alkollü içeceklerde FİF vergisi konusunda halka verdiği sözleri tutma çağrısında bulundu.
Partiden yapılan yazılı açıklamada BKP Genel Sekreteri Sonüstün’ün, “Elektrik konusunda Bakanlar Kurulu kararını Resmi Gazete’de yayınlatmayarak, uygulamaya girmesini engelledikten sonra, ‘sadece bir ay için geçerliydi’ diyerek kaos yaratıldı” ifadelerine yer verildi.
Aynı şeyin alkollü içeceklerde FİF vergisi konusunda da yaşandığını savunan Sonüstün, “düzenlemeyi yapacak memurlar Kovid oldu” denilerek halkın kandırılmaya devam edildiğini ileri sürdü.
“Kimse gümrüklerden mal çekmiyor, piyasada yaprak kımıldamaz bir durgunluk yaşanıyor” diyen Sonüstün, “Ekonomiyi batırmak buna denir” ifadesini kullandı.
“Başbakan Faiz Sucuoğlu’na, Maliye Bakanı ile aranızdaki sorunları çözerek halkı daha fazla mağdur etmeyin” çağrısında bulunan Sonüstün, aksi halde istifa çağrısı yaptı.
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