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Sonüstün: “Özkıraç’a Türkiye’de Hukuk Dairesince Dava Açılması Kabul Edilemez”

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Sonüstün: “Özkıraç’a Türkiye’de Hukuk Dairesince Dava Açılması Kabul Edilemez”
Sonüstün: “Özkıraç’a Türkiye’de Hukuk Dairesince Dava Açılması Kabul Edilemez”

 Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’a Türkiye’de Hukuk Dairesince dava açılmasını kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, üç yıl önce kaleme aldığı bir yazıdan dolayı, 26. Ankara Asliye Hukuk Dairesi tarafından Özkıraç’a dava açılması ve bunun tebligatının alınması için TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne çağrılmasını eleştirdi.

Demokrasi olgusu herkes için gerekli bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayan Sonüstün “Kıbrıslı Türklerin tek çıkış yolunun, bir an önce uluslararası hukuk düzeninin geçerli olduğu birleşik federal Kıbrıs’tan geçmektedir” dedi.

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