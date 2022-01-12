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Sony, PS5 Eksikliğini Gidermek İçin PS4 Üretmeye Devam Etme Kararı Aldı

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Sony, corona virüsü pandemisyle ortaya çıkan donanım ve yazılım eksikliğinden kaynaklı PS5 üretiminde sorunlar yaşayınca PS4 üretmeye devam etme kararı aldı.
Sony, PS5 Eksikliğini Gidermek İçin PS4 Üretmeye Devam Etme Kararı Aldı

Sony Group Corp., daha pahalı PlayStation 5’in sınırlı üretimine sahip küresel tedarik zincirindeki aksaklıkları giderirken 2022 boyunca PlayStation 4 konsolları üretmeye devam edecek.

Amiral gemisi PS5 konsolu Kasım 2020’deki çıkışından bu yana kıt olan Japon holding, önceki nesil makinesini bu yıl boyunca yapmaya devam edeceğini söyledi. Sony, PS4’ü yapmayı ne zaman durduracağını hiçbir zaman resmi olarak açıklamasa da daha önce 2021’in sonunda montajı durdurmayı planladığını söylemişti.

BÜTÇE DOSTU BİR ALTERNATİF

Bloomberg’in haberine göre; şirket, PS5 üretimi üzerindeki baskının bir kısmını dengelemeye yardımcı olmak için stratejisini bu yıl yaklaşık bir milyon PS4’e yoğunlaştırdı. Eski konsol, PS5’in yanında daha bütçe dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Sony’den bir sözcü, PS4 üretiminin bu yıl devam edeceğini doğruladı ve şirketin konsol üretimini durdurmayı planlamadığını söyledi. Şirket, “Şimdiye kadarki en çok satan konsollardan biri ve nesiller arasında her zaman geçiş var” dedi.

PANDEMİ OYUN KONSOLU ÜRETİMİNİ DE VURDU

PlayStation şefi Jim Ryan, Sony’nin PlayStation 5 ile amacının en yeni donanıma hızlı bir geçiş yapmak olduğunu söylemişti. Ancak corona virüsü pandemisi, oyun endüstrisinde yazılım geliştirmeyi yavaşlatırken, donanım talebinde de en temel bileşenleri ulaşımı zorlaştırdı.

2013 yılında piyasaya sürülen selefi PS4, bugüne kadar 116 milyondan fazla sattı ve oyuncular arasında popüler bir seçenek olmaya devam ediyor.

Oyun, Sony’nin en büyük gelir kaynağı olmaya devam ederken, Japon elektronik devi büyümeyi sürdürmek için yeni alanlar keşfetmeye çalışıyor. Şirket, metaverse’deki oyunlardan ve uygulamalardan yararlanmak için daha güçlü sanal gerçeklik başlıkları piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürmeyi düşünüyor.

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