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Sony, Yeni Nesil Sanal Gerçeklik Gözlüğünü Ve Cihazdan Yararlanacak İlk Oyununu Tanıttı

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Sony Group Corp., PSVR2 olarak adlandırdığı yeni nesil sanal gerçeklik gözlüğünü ve yeni ürününe özel Horizon oyununu tanıttı. Şirket, metaverse dünyasına ilgi artarken platformun çekiciliğini artırmaya çalışıyor.
Sony, Yeni Nesil Sanal Gerçeklik Gözlüğünü Ve Cihazdan Yararlanacak İlk Oyununu Tanıttı

Japon eğlence ve elektronik devi, PlayStation VR2’yi tanıtırken, Horizon oyunu için bir teaser videosu yayınladı. Kısmen Sony’nin sahibi olduğu Guerilla Games tarafından geliştirilen Horizon Call of the Mountain, yeni PSVR2’nin artırılmış yeteneklerinden ilk yararlananlar arasında yer alacak.

Yeni oyun, aksiyon rol yapma oyunu Horizon Zero Dawn’ın başarısı üzerine inşa edilecek ve yeni bir ortam ve oynanabilir karakterlerle fantastik evreni genişletecek.

Sony’nin PlayStation 5 ev konsoluna takılan yeni nesil kablolu oyun gözlükleri, birinci nesilden daha yüksek çözünürlüğe ve maksimum 120Hz yenileme hızına sahip OLED panellere sahip olacak.

Orijinal PlayStation VR başlığı, 2016 yılında piyasaya sürüldü ve kategorisinde en çok satan ürünlerden biri oldu. Sony, gelen halefin daha büyük bir başarı yakalaması için hazırlanıyor. Oyunların ötesinde özellikle metaverse kavramının genişlemesinin ilgiyi artıracağı düşünülüyor.

Şirket, yeni cihazın fiyatlandırması ve çıkış tarihi hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Elektronik şirketlerini ve otomobil üreticilerini geçen yıl birkaç kez üretim planlarını ertelemeye veya kısmaya iten kronik çip kıtlığının Sony’nin de yeni ürünü piyasaya sürerken zorlayabileceği düşünülüyor.

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