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Sony'den Dünyanın İlk Giyilebilir Kliması: The Reon Pocket (Video)

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Sony, sıcak yaz günlerin kâbus olmaktan çıkmasına yarayacak bir ürün tanıttı. Japon devinin yeni ürünü, giysilerin yaka kısmına yerleştirildiği zaman vücut ısısını düşürmek veya artırmak için kullanılabiliyor.
Sony'den Dünyanın İlk Giyilebilir Kliması: The Reon Pocket (Video)

Özellikle bu sıcak yaz günlerinde insanlar sık sık havanın ne kadar boğucu olduğundan dert yakınabiliyorlar. Sony’nin bu duruma engel olmak için geliştirdiği yeni bir cihaz ortaya çıktı. Sony’nin bağış odaklı ilk çalışmalarının bir ürünü olacak bu giyilebilir klima, giysilerin içine sığabilecek kadar küçük olacak.

Giyildiği zaman dışarıdan görülemeyecek olan "The Reon Pocket" isimli cihaz, kullanan kişinin boyun kısmına yerleştirilecek ve Peltier olarak da bilinen termoelektrik etkisinden yararlanacak.

 

Peltier etkisi, aralarında sıcaklık farkı olan ve ısı transferi meydana gelen iki yüzeyin elektriksel bir gerilim kuvveti üretmesiyle oluşur. Bir elektrik akımı oluşturmaları için birleştirilen iletkenlere voltaj uygulanır. İki iletkenin bağlantılarından akan akım, bir tarafta zamanla ısıyı uzaklaştırır ve soğutma gerçekleştirilir.

Diğer tarafta ise ısı biriktirilir ve sıcaklık artışı meydana gelir. Bu yüzden Sony’nin giyilebilir kliması, aslında soğuk kış günlerinden ısıyı artırmak için de kullanılabilecek. Bu arada eğer dilerseniz ürünün tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

 

 

Reon Pocket, takan kişinin vücut sıcaklığını 5 santigrat derece düşürebilecek ve 10 santigrat derece artırabilecek. Daha da güzeli, bu işlemler sırasında cihaz tarafından çıkarılan bir ses olmayacak. Yani bir insan işe giderken takım elbisesinin altına klimayı yerleştirerek terlemeden gezebilecek.

Reon Pocket’ın ısı ayarı, telefon üzerinden bir mobil uygulamayla gerçekleştirilecek ancak Sony, bu işlem için ilerleyen dönemlerde otomatik bir sistem eklemeyi düşünüyor. Bu arada klimanın bataryası, tek dolumda 24 saat kullanım kapasitesine sahip. Yani günün ortasında cihazı şarj etme derdi olmayacak. Bataryayı doldurmak içinse USB-C bir kabloyla 2 saat boyunca şarj etmek gerekecek

 

Şimdiye kadar her şey güzel görünüyor ancak cihazla ilgili şu an için bulunan tek sıkıntı, ulaşılabilirliği gibi görünüyor. The Reon Pocket, Mart 2020’de piyasaya sürülecek ancak şimdilik yalnızca Japonya içinde satılacak. Cihazın fiyatlandırması ise 117 dolar civarında. Cihaz Türkiye’ye ithal edilirse bugünkü kurla 663 TL + vergiler şeklinde bir fiyat ile satılması söz konusu.

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