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Sophie Turner paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı altüst etti

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Game of Thrones dizisinde Sansa Stark'ı canlandıran Sophie Turner, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı karıştırdı. Kullanıcılar, oyuncunun dizide öldüğünü düşündü...
Sophie Turner paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı altüst etti

 

Game of Thrones hayranları, dizide Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner’in paylaşımıyla adeta hayal kırıklığı yaşadı. Geçtiğimiz gün setten bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Sophie’nin o halini görenler önce şoka girdi…
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Herkesi korkutan fotoğrafta Sophie molada uyurken çekilmişti ve ilk etapta herkes Eddard Stark’ın en büyük kızının dizide öldüğünü düşündü. Turner, 2 milyona yakın beğini ve binlerce yorum alan paylaşımına ‘Game of Thrones onuruna… İşte sette uyuduğum bir fotoğraf” yazdı…
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