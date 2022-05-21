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Sorakın: "Açık ve net, bedeli ne olursa olsun hayır diyoruz”

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CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, İktisadi Mali İşbirliği Protokolü’nün detaylarıyla ilgili olarak, “Protokol iktisadi ve mali iş birliğinden öte bir ‘yok oluş’ protokolüdür” dedi.
Sorakın: "Açık ve net, bedeli ne olursa olsun hayır diyoruz”

TC ile KKTC arasında imzalanan İktisadi Mali İşbirliği Protokolü’nün detaylarının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yaşanan tartışmalar sürüyor…

Cumhuriyetçi Türk Parti (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, kişisel medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Sorakın açıklamasında, Resmi Gazete’tede yayımlanarak halkın bilgisine getirilen protokolün ‘yok oluş’ protokolü olduğunu öne sürdü.

Protokolün temel felsefesinin ‘ekonomik olarak tamamen bağımlı, alım gücü oldukça gerilemiş, kazanılmış hakları gasbedilmiş, eylem alanları daraltılmış, örgütsüzlükten ve yasaklamalardan dolayı sesini çıkaramayan, biat eden, tamamen edilgen, zavallı bir yapı oluşturmak’ olduğunu ifade eden Sorakın, “Bunun adı halk düşmanlığıdır. Açık ve net, bedeli ne olursa olsun hayır diyoruz” dedi.

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