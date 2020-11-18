Sorakın: “Azınlık hükümeti kurarak, halkı erken seçime götürmek mantıklı bir düşünce değildir…”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet’ adlı programa telefon ile bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Sorakın, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in Pazar gününe kadar hükümeti kuramazsa görevi iade etmesi gerektiğini dile getirerek, “Azınlık hükümeti kurarak halkı erken seçime götürmek mantıklı bir düşünce değildir” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Sekreteri Sorakın, demokrasiyi çiğneyerek “ben bilirim, ben yaparım” mantığı bu ülkenin demokrasisini darmadağın edeceğine işaret ederek “Demokrasinin aldığı darbeyi tamir etmek için çok çaba gösterilmesi gerekecektir, dolayısıyla siyasi etik neyse o yapılmalıdır” dedi.