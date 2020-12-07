Sorakın: Azınlık hükümeti modeli işlemez

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, daha önce mevcut partilerin azınlık hükümeti kurmayı denediğini ancak başaramadığını kaydetti.

Meclis’in açılmasının şart olduğunu kaydeden Sorakın, komitelerde de ciddi sıkıntı yaşanacağını söyleyerek yasaların geçmesi aşamasında sıkıntı yaşanacağını söyledi.

UYGULANAMAZ

Azınlık hükümetinin uygulanabilir bir model olmadığını kaydeden Sorakın, muhalefet partilerinden destek alınması gerekiyor. Bundan sonraki durumda kaos başlayabileceğini ifade eden Sorakın, “parti olarak yetkili organlar oturur karar verir ama birkaç hafta önce bu sorunu yaşadığımız ve CTP olarak tavrımızı ortaya koyduğumuz için bunu net olarak söyleyebiliriz” dedi.

MODEL ÇALIŞMAZ

Sorakın, “Destek vermek için görüşmek, oturmak konuşmak gerek. Plan programları ne hiçbir bilgimiz yok. Meclisin daha nasıl açılacağının belli olmadığı bir ortamda bütçeye destek verip vermeyeceğimizi konuşmaz yersizdir. Kanımca böyle bir model çalışmaz” dedi.