  • BIST 1.331
  • Altın 462,238
  • Dolar 7,8400
  • Euro 9,4781
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAKKTC’de bugün 2’si yerel 12 pozitif vaka

Sorakın: Azınlık hükümeti modeli işlemez

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, daha önce mevcut partilerin azınlık hükümeti kurmayı denediğini ancak başaramadığını kaydetti.
Sorakın: Azınlık hükümeti modeli işlemez

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, daha önce mevcut partilerin azınlık hükümeti kurmayı denediğini ancak başaramadığını kaydetti.

Meclis’in açılmasının şart olduğunu kaydeden Sorakın, komitelerde de ciddi sıkıntı yaşanacağını söyleyerek yasaların geçmesi aşamasında sıkıntı yaşanacağını söyledi.

 

UYGULANAMAZ

Azınlık hükümetinin uygulanabilir bir model olmadığını kaydeden Sorakın, muhalefet partilerinden destek alınması gerekiyor. Bundan sonraki durumda kaos başlayabileceğini ifade eden Sorakın, “parti olarak yetkili organlar oturur karar verir ama birkaç hafta önce bu sorunu yaşadığımız ve CTP olarak tavrımızı ortaya koyduğumuz için bunu net olarak söyleyebiliriz” dedi.

 

MODEL ÇALIŞMAZ

Sorakın, “Destek vermek için görüşmek, oturmak konuşmak gerek. Plan programları ne hiçbir bilgimiz yok. Meclisin daha nasıl açılacağının belli olmadığı bir ortamda bütçeye destek verip vermeyeceğimizi konuşmaz yersizdir. Kanımca böyle bir model çalışmaz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de Bugünden İtibaren Bazı Sokaklarda Tek Yön Uygulaması Denenecek07 Aralık 2020 Pazartesi 12:38
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.07 Aralık 2020 Pazartesi 12:32
  • ‘UBP-DP-YDP’ El Sıkıştı07 Aralık 2020 Pazartesi 12:29
  • Denktaş eğer ‘Eğer 27’yi bulurlarsa’ destek vereceğiz!07 Aralık 2020 Pazartesi 12:27
  • Arıklı: “Üçlü hükümet için muhalefeti ikna etmek zorundayız”07 Aralık 2020 Pazartesi 12:02
  • Güner Burgul Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak07 Aralık 2020 Pazartesi 11:10
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Bugün Toplanacak07 Aralık 2020 Pazartesi 11:01
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 7 Aralık 2020 Pazartesi )07 Aralık 2020 Pazartesi 10:56
  • Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İle Thalassaemia Derneği İş Birliğinde Kan Bağış Kampanyası Düzenledi07 Aralık 2020 Pazartesi 10:46
  • UBP-DP-YDP Azınlık seçim hükümeti hazır! İşte Bakanlar ve detaylar...07 Aralık 2020 Pazartesi 10:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti