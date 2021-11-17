Sorakın: "Başbakan değişmiş olsa da ne yazık ki anlayış değişmemiştir"

Paylaşımı şu şekilde oldu:

"Seçim yasaklarına kısa bir süre kala azınlık hükümeti tam da UBP anlayışıyla örtüşen bir şekilde istihdam ve terfi seferberliğine başlamış bulunmaktadır. Başbakan değişmiş olsa da ne yazık ki anlayış değişmemiştir. Münhalsiz ve sınavsız bir şekilde Vakıflar İdaresi’ne yapılan istihdamlar yanında Kıb-Tek’te 100’e yakın personel için terfi ve statü değişikliği hazırlıklarının yapılmış olmasının mantıklı bir izahatı olamaz. Çalışanların terfi veya gerektiğinde statü değişikliği almaları bir hak olsa da bunun şeffaf, demokratik ve fırsat eşitliği yaratılarak uygun zamanda yapılması gerekmektedir. Kapalı kapılar arkasında, danışıklı dövüş anlayışı ile parti rozetine bağlı olarak yapılan bu tür uygulamalar kurum çalışanlarının motivasyonunu azaltmakta, vicdanları rahatsız etmektedir. Antidemokratik ve partizanlık kokan bu uygulamadan derhal vazgeçmelisiniz."