Sorakın BRT'yi hedef aldı:Yazıklar Olsun!

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın sosyal medya hesabından BRT'ye tepki gösterdi:

BRT Resmi İnternet Sitesi’nde “Misyon” başlığı altında:

*Kıbrıslı Türkler’in beklentileri doğrultusunda objektif, demokratik ve üretken yayıncılık yapmayı ilke edinmiş,

*Kamu yayıncılığında toplumun her kesimine hitap etmek, habercilikte öncü olmak...BRTK’nın öncelikleri olarak yer almaktadır. deniyor.

“Değerler”başlığı altında ise:

*İş Ahlakı, Tarafsız Habercilik, Sorumluluk, Şeffaflık ifadeleri yer alıyor.

BRT Yönetimine soruyorum.

Ana muhalefet partisi CTP’nin parti üst yönetimi ve tüm vekilleri ile birlikte toplum sorunları ile ilgili olarak yaptığı basın toplantısının 19:00 ana haber bülteninde yer almamasını nasıl açıklayabilirsiniz.

Tarafsız habercilik, demokratik ve şeffaf yayıncılık bu mu? Yazıklar olsun.