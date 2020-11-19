  • BIST 1.313
  • Altın 453,293
  • Dolar 7,5785
  • Euro 8,9746
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2'si yerel 7 yeni vaka!

Sorakın: CTP durumu PM'de ve MYK'da değerlendirecek

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, BRT ekranlarında yayınlanan ‘45+’ adlı programa konuk olarak CTP’nin bir icraat hükümetinin içerisinde yer almayacağını dile getirdi.
Sorakın: CTP durumu PM'de ve MYK'da değerlendirecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in hükümeti kuramazsa eğer, CTP’nin PM ve MYK’da durumu değerlendireceğini ifade eden Sorakın, “Tüm siyasilerle tek tek görüşüp, bu çıkmazdan nasıl çıkabileceğimizi tartışırız. Ortak bir noktada buluşabilirsek gerekeni yapacağız, eğer ortak bir noktada buluşamazsak görevi iade edeceğiz” dedi.

Sorakın, icraat hükümeti kurulamayacağını düşündüklerini dile getirerek “Engel olan şey, son 8 ayda yaşanılandır. Bu aşamadan sonra bir icraat hükümeti kurulamayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Sekreteri Sorakın, iradede ciddi sıkıntılar olduğuna da değinerek seçim hükümeti kurulabileceğine vurgu yaptı.

Hiçbir konuda resmi veya gayri resmi herhangi bir temas olmadığına işaret eden Sorakın, “Bu işler sorumlulukla çözülebilecek şeyler” diyerek ciddi bir başarısızlığın ve sorumsuzluğun söz konusu olduğunu aktardı.

Sorakın, ülkenin çıkmaza girmesi halinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile CTP’nin, bir araya gelmesi gerekiyorsa Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu’nda görüşülerek değerlendirileceğini belirtti.  

Eski hükümetinin yeniden bir araya gelebileceğini düşündüğünü dile getiren Erdoğan Sorakın, bu konuda çok fazla yorum yapmak istemediğini, tek alternatif olarak UBP-HP’nin kaldığını söyledi.

Baraj konusunda diğer partilerle aynı düşüncede olmadıklarını belirten Sorakın, barajın aşağıya çekilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade ederek “eğer mümkün olursa barajın biraz daha aşağıya çekilmesi” gerektiğini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP'li hükümet için son 24 Saat...UBP'de Hükümet kurma süreci tıkandı..19 Kasım 2020 Perşembe 19:21
  • KKTC'de bugün 2'si yerel 7 yeni vaka19 Kasım 2020 Perşembe 19:20
  • KKTC'de bugün 2'si yerel 7 yeni vaka!19 Kasım 2020 Perşembe 19:18
  • Senin:Saner hükümeti kuramıyorsa görevi iade etsin19 Kasım 2020 Perşembe 18:37
  • KKTC Merkez Bankası Faiz Oranlarını Yükseltti19 Kasım 2020 Perşembe 18:30
  • Erhürman, kendilerine “hükümet kurma görevi” verildiğinde önce PM ile ardından diğer partilerle görüşeceklerini söyledi19 Kasım 2020 Perşembe 18:09
  • HP'den ''Saner görevi iade etsin'' sesleri19 Kasım 2020 Perşembe 17:47
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Beşparmak Düşünce Grubu Üyelerini Kabul Etti19 Kasım 2020 Perşembe 17:37
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çin iş insanlarını kabul etti19 Kasım 2020 Perşembe 17:36
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Ali Özmen Safa Başkanlığında Yatırım Yapmak Üzere Ülkeye Gelen Çin İş İnsanlarını Kabul Etti19 Kasım 2020 Perşembe 17:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti