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Sorakın, Cumhurbaşkanı ile Başbakanın eleştirilerine tepki gösterdi

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı
Sorakın, Cumhurbaşkanı ile Başbakanın eleştirilerine tepki gösterdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun eleştirilerine tepki gösterdi.

Sorakın, “Sn. Tatar da, Sn. Sucuoğlu da seçim sonrası yeni bir hükümet kuruluyormuş gibi davranıyor ve öyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar” dedi.

Sorakın, “Sn. Tatar, Faiz Sucuoğlu hükümeti 23 Ocak seçimleri sonrası kurulan, 2 aylık görev süresi boyunca da yaşamın tüm alanlarını kaosa sürükleyen, istfa nedenini dahi açıklayamayan, sürekli olarak zik zaklar yapan, aynı konudaki açıklamaları çelişen, tutarsız, başarısız, iradesiz bir hükümetti” ifadelerini kullandı.

“Evet tiyatro oynuyor ve maskaralık yapıyorsunuz” diyen Sorakın, hükümetin neden istifa ettiğini sordu, şöyle devam etti:

“İstifa eden bir hükümet başkanına niye tekrardan hükümeti kurma görevi veriyorsunuz? Danışıklı dövüş mü yapıyorsunuz?”

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