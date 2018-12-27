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Sorakın ‘ Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayımız ile katılacağız ‘

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi partilerinin adayı ile katılacaklarını dile getirdi.
Sorakın ‘ Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayımız ile katılacağız ‘

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kendi partilerinin adayı ile katılacaklarını dile getirdi. BRT’de yayınlanan Sabah Haber programına konuk olan Erdoğan Sorakın, Kıbrıs’ta çözüme çok önem verdiklerini ve bu nedenle kendi partilerinin adayı ile seçime katılacaklarını belirtti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hiçbir partinin adayını destekleme gibi bir düşünceleri olmadığını, seçime kendi adayları ile katılacaklarını dile getirdi. Henüz bir adayın belirlenmediğini de dile getiren Erdoğan Sorakın, bu çalışmaların bir müddet sonra parti bünyesinde başlayacağını da belirtti.

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