  • BIST 1.390,580
  • Altın 504,26
  • Dolar 8,6870
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Sorakın: “Dışişleri Bakanlığı olayı geçiştirdi”

» »
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden’in Türkiye’ye alınmamasına tepki gösterdi. Sorakın, Dışişleri Bakanlığı’nın da olayı geçiştirdiğini söyledi.
Sorakın: “Dışişleri Bakanlığı olayı geçiştirdi”

İşte Sorakın’ın açıklaması:

“KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Basın ve İletişim Koordinatörü Ali Bizden’in ortada somut hiçbir şey yokken, ‘milli güvenliğe aykırı davranış’ gibi bir gerekçeyle yasaklı ilan edilmesi ve Türkiye’ye sokulmaması ile ilgili Dışişleri Bakanlığı olayı geçiştirici bir açıklama yaptı.

Düşünceden veya söylemden dolayı kişilerin özgürlüklerini kısıtlamak, şaibe ve suçlu algısı yaratmaya çalışmak demokrasi ile bağdaşmıyor. Endişe verici boyutlara ulaşan bu tür uygulamalar güven bunalımı yaratıyor, halklar arasında gerginlikler yaratıyor, dostluk ve kardeşlik duygularını zedeliyor.

Sn. Tatar, Sn. Saner ve Sn. Ertuğruloğlu bu ve benzer  konularla ilgi daha önce hiç istişareniz olmadı mı? Yasaklı listesi size gönderilmedi mi? Yasaklı listelerinde kimlerin olduğunu bilmiyor musunuz? Eğer listelerden bihaberseniz oturduğunuz koltukları da boşuna işgal ettiğinizi bilmeniz gerekmektedir. Hem dış siyasette hem iç siyasette Kıbrıslı Türkleri soktuğunuz durumdan dolayı da hicap duymalısınız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Sosyalist Partisi Bizden’in Türkiye’ye Sokulmamasını Eleştirdi07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:17
  • Mehmet Ali Talat, Sosyal Medyadan Sitem Etti07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:14
  • E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Protokol Yürürlükte07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:08
  • BASIN-SEN'den Ali Bizden Hakkında Açıklama07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:06
  • KTÖS Ali Bizden Olayının Ak Partinin Kıbrıslı Türklere Bakış Açısını Ortaya Koyduğunu Savundu07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:02
  • Hava 40 derece!07 Temmuz 2021 Çarşamba 17:00
  • Bakan Arıklı kazananı ilan etmişti ama ihale yine İPTAL oldu!07 Temmuz 2021 Çarşamba 16:38
  • 24 saat geçti Dışişleri girişim yapmış!07 Temmuz 2021 Çarşamba 16:20
  • Tatar, Emekli Tuğgeneral Nihat İlhan'ın Oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı Ziyaret Etti07 Temmuz 2021 Çarşamba 15:50
  • KTGB Olağanüstü Genel Kurulu Cumartesi Yapılıyor, Ödüller Veriliyor07 Temmuz 2021 Çarşamba 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti