Sorakın: DP ve YDP ile çok fazla ortak noktamız yok

Sorakın, Demokrat Parti’nin ortak muhalefet girişimine ilişkin bir soru üzerine, işbirliğinin hangi konuda olacağının önemli olduğunu söyledi.

Kendisine Demokrat Parti’den ulaşmış bir talebin henüz bulunmadığını ifade eden Sorakın, YDP ile DP’nin böyle bir işbirliğine gitmesini doğal karşıladığını kaydetti.

Erdoğan Sorakın, “ilerleyen süreç içerisinde belki de daha büyük bir işbirliğine de giderler. Meclis içerisinde hem fikir olduğumuz konularda elbette onlarla hareket edebiliriz. Ama bizim Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile örtüşen yanlarımız çok da fazla değildir. Kıbrıs sorununa bakış açımızda ciddi anlamda farklılıklar vardır. Eğitime bakış açımızda ciddi anlamda farklılıklar vardır. Ekonomiye bakış açımızda ciddi anlamda farklılıklar vardır. Dolayısıyla her konuda ortak muhalefet yürütmeyi ben çok da mümkün görmüyorum. Ama örtüşen konularda birlikte hareket edebilme elbette olacaktır” dedi.

Gündeme “Yurttaşlık” veya “Yerel Yönetimler” gibi büyük önem verdikleri yasaların gelmesi ve muhalefetteki partilerin ortak noktalarda uzlaşabilmesi halinde birlikte hareketin mümkün olabileceğini anlatan Sorakın, ancak her konuda birlikte hareketin çok da mümkün olmadığını vurguladı.

Erdoğan Sorakın, hiçbir partiye yönelik bir ön yargıları bulunmadığını ve her partiyle her konuyu görüşmeye açık olduklarını da sözlerine ekledi.