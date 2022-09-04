Sorakın: Emek mücadelesi devam edecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 28’inci Olağan Kurultayı, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın konuşmasıyla başladı. Kurultay’a Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden birçok sivasi parti ve sivil toplum örgütü katıldı. Yoğun bir katılımla başlayan CTP’nin 28’inci Olağan Kurultay’ına, CTP eski Genel Başkanları da katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Kurultay’da, başkanlık seçimi olmayacak. CTP Genel Başkanlığı’na Tufan Erhürman tek aday olurken, 75 kişilik Parti Meclisi için ise seçim gerçekleştirilecek. Tüzük gereği Kurultay’ı açan ve konuşma gerçekleştiren CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, barış, emek ve eşitlik mücadelesine devam edeceklerinin altını çizdi. Kurultay’da Divan Başkanlığı’na eski başkanlardan Özkan Yorgancıoğlu seçildi. Konuşma gerçekleştirilen Özkan Yorgancığlu, “Yaşasın CTP, yaşasın birliğimiz, yaşasın mücadelemiz” ifadelerini kullandı.

SORAKIN: EMEK MÜCADELESİ DEVAM EDECEK

CTP’nin 52’nci yılında, 28’inci kurultayı gerçekleştirdiğini belirten Sorakın, geçen kurultaydan bu yana dünyada ve Kıbrıs’ta birçok şeyin yaşandığının altını çizdi. Covid-19’un, üretimden, tüketime kadar her alanda sorunlar yaşanmasına neden olduğuna işaret eden Sorakın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin daraldığını kaydetti. “Gelir eşitsizliği arttı, alım gücü geriledi, yokluk ve yoksulluk giderek derinleşti. Pandemi en çok dar gelirli yurttaşlarımızla emekçileri etkiledi” diye konuşan Sorakın, özellikle gençlerde işsizliğin arttığını vurguladı. Emekle ilgili mücadelenin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizen Sorakın, dünyada devam eden savaşlar hakkında da konuştu. “Savaşın kazananı yoktur, ama kaybedeni çoktur” ifadelerini kullanan Sorakın, söz konusu durumu en iyi Kıbrıslılar’ın bildiğine dikkat çekti.

“BEDELİ NE OLURSA OLSUN, BARIŞ MÜCADELESİ DEVAM EDECEK”

Sorakın, “Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir! Savaş, ekmeğimizin küçülürken zenginlerin kasalarının dolması demektir! Savaş, demokrasi ve özgürlüklerin bitirilmesi demektir! Savaş, insan haklarının, hukuk ve adaletin hiçe sayılmasıdır! Savaş, çevrenin, doğanın tahrip edilmesi demektir! Göç yollarında ölen insanlar, sahillere vuran bebek cesetleri, yıkılmış, harabeye dönmüş kentler, okulsuz kalan çocuklar, annesiz, babasız büyüyen çocuklar. Aç kalan insanlar bizi kahrediyor. Bu nedenle bedeli ne olursa olsun barış mücadelesine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ülkemizdeki hükümetlerin, “ben bilirim, ben yaparım” mantığıyla hareket ettiğine vurgu yapan Sorakın, gayrimeşru hükümetin ekonomiyi de demokrasiyi de katlettiğinin altını çizdi. Plansızlık, programsızlık, iş bilmezlik ve Türk Lirası’nın ciddi anlamda değer kaybıyla alım gücünün gerilediğini ifade eden Sorakın, yoksulluğun giderek derinleştiğini belirtti.

“KIBRISLI TÜRKLER SONU BİLİNMEZ MECRALARA SÜRÜKLENDİ”

İhalesiz akaryakıt alımlarıyla ülkenin milyonlarca liralık zarara uğratıldığını hatırlatan Sorakın, 1990’lı yıllarda olduğu gibi ülkenin karanlıklara gömüldüğünü söyledi. 23 Ocak seçimlerinde oy oranlarını ve milletvekili sayılarını yüzde 50 oranında artırdıklarına dikkat çeken Sorakın, ancak hükümeti kurma olanağını yakalayamadıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Ersin Tatar’ın müdahalelerle, Cumhurbaşkanlığı makamına oturtulduğunun altını çizen Sorakın, son kurulan hükümetin de gayrimeşru olduğunu vurguladı. CTP’nin bütün değerlerinin tehdit altında olduğunu kaydeden Sorakın, ülkenin adeta kaos ortamına sürüklendiğini belirtti. Anayasa’nın bu dönemde paspas edildiğinin altını çizen Sorakın, demokrasinin de katledildiğini ifade etti. “İki devletli” “ayrılıkçı” çözüm saçmalığıyla dünyada var olan imajımızın gerilediğini vurgulayan Sorakın, Kıbrıslı Türkler’in, sonu belirsiz mecralara sürüklendiğini belirtti.

“CTP’LİLER BU YOLCULUKTA ÇOK BEDELLER ÖDEDİ”

İmzalanan protokollerle sendikalar ve örgütlü yapıların etkisizleştirilmeye çalışıldığını dile getiren Sorakın, ceza yasaları ile “düşünce ve ifade” özgürlükleri sınırlandırılmaya çalışıldığını kaydetti. Sözde Belediyeler Reformu’nun da memlekette kaos ortamı yaratacağını belirten Sorakın, CTP’nin mücadelesini anımsattı. “1970’lerde astığını asan, kestiğini kese “Bey” yönetimi vardı. İşte o yıllarda, bundan 52 yıl önce bir avuç yurtsever ve aydın bir araya gelerek “birlik, mücadele, dayanışma” ana temasıyla CTP’yi kurdu” diyen Sorakın, partinin o dönemde federasyon hedefini ortaya koyduğunu hatırlattı. 52 yıldır bu amaç için mücadele ettiklerini, mücadele etmeye de devam edeceklerini vurgulayan Sorakın, CTP ve CTP’lilerin bu yolculukta çok bedeller ödediğinin altını çizdi.

“KENDİ KURUMLARIMIZI YÖNETME, KENDİ KENDİNE YETEN BİR EKONOMİ...”

CTP’nin hükümette olduğu dönemlerde yaptıklarından da söz eden Sorakın, sol bir parti olarak CTP’nin, iktidarda olsun, muhalefette olsun, tüm platformlarda “barış, emek, eşitlik, sosyal adalet, insan hakları ve özgürlükler’in tesis edilmesi” mücadelesine devam edeceğinin altını çizdi. Emeğin sömürlemesine, işçilerin güvencesiz ve sosyal haklardan yoksun olarak çalıştırılmasına asla göz yummadıklarını belirten Sorakın, “Kendi kurumlarımızı yönetme, kendi kendine yeten bir ekonomi yaratma mücadelesine devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, Federal çözüm mücadelesine devam edeceğiz. CTP kuruluşunun ilk gününde olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk Halkının teminatıdır” diye konuştu.

“CTP ÇATISI ALTINDA OLMAK HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR ONURDUR”

Sorakın, “CTP çatısı altında olmak hepimiz için büyük bir onurdur. Çok kritik ve zor bir süreçten geçiyoruz. CTP’nin kuruluş sloganı “birlik, mücadele, dayanışmadır. 52 yıllık yolculuğumuzda, Birlikte başaracağımızı hiç aklımızdan çıkarmadık. Ufak, tefek farklılıkları bir tarafa bırakarak, asgari temel hedeflere odaklanarak, ben değil, biz olarak, halkımızla, dost partilerle, sivil toplum örgütleriyle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Usta Sanatçı Ferhan Şensoy’un çok beğendiğim bir sözü ile konuşmamı sonlandırmak istiyorum: ‘Dışarıda çok faşist bir yağmur yağıyor, büyük bir şemsiyenin altında toplanma zamanı geldi.’ Hepinizi sevgi ve saygı ile kucaklıyorum” diyerek sözlerine son verdi.

YORGANCIOĞLU: YAŞASIN CTP, YAŞASIN BİRLİĞİMİZ, YAŞASIN MÜCADELEMİZ

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 28’inci Olağan Kurultay’ında Divan Başkanlığı’na Özkan Yorgancıoğlu getirildi. Kurultay’da konuşma gerçekleştiren CTP eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, “Yaşasın CTP, Yaşasın Birliğimiz, Yaşasın Mücadelemiz” ifadelerini kullandı. CTP’nin kurulduğu günden bu yana hassas olduğu noktaları hatırlatan Yorgancıoğlu, emeğin her alanda, hakettiği karşılığının almasının önemine işaret etti. Federal çözüme ulaşıncaya kadar mücadelenin devam edeceğinin altını çizen Yorgancıoğlu, bundan sonraki mücadelede de tüm CTP’lilere başarılar diledi. Düşünceye olan düşmanlığın Yenidüzen Gazetesi’nin kapatılmasıyla başladığını hatırlatan Yorgancıoğlu, söz konusu dönemde verilen mücadeleyi hatırlattı. Günümüzde de hem sokakta hem Meclis’te mücadelenin devam ettiğinin altını çizen Yorgancıoğlu, her vatandaşın yasalar ve mahkemeler önünde eşit olmasının önemine işaret etti. CTP’nin kavgasının devam edeceğini ifade eden Yorgancıoğlu, Kıbrıs sorununun iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı Federal Kıbrıs ile çözüleceğinin altını çizdi. Çözümsüzlüğün ve gerginliğin yarattığı sonuçların ortada olduğunun altını çizen Yorgancoğlu, “Partimizin bu hedeflere ulaşmak için geçmişte gösterdiği çabayı bundan sonra da göstereceğine inancım tamdır. Yaşasın CTP, yaşasın birliğimiz, yaşasın mücadelemiz” diyerek sözlerine son verdi.