Sorakın: "Görüşlerimizin dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz"

Kıbrıs Postası’na konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, mecliste kurulan komite ve oradaki görüşmelere rağmen hükümet kanadının yine ‘ben yaparım, olur’ mantığıyla harekete geçtiğini söyledi.

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nın, Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nden geçmesi ve Genel kurula sevk edilmesi ile birlikte Belediyeler Reformu tartışmaları yeniden alevlendi.

Belediyeler Reformu" konusunda gerilim sürerken hükümet kanadından "Belediyeler Reformu"nda yerel yönetimleri sıkıntıya sokacak hiçbir adımın atılmayacağı şeklinde vurgular gelmeye devam ediyor.

Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin Yasa Tasarısı, oy çokluğuyla komiteden geçerek genel kurula sevk edildi.

Konu hakkında eleştiriler de sürüyor...

Konu hakkında Kıbrıs Postası’na konuşan ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, mecliste kurulan komite ve oradaki görüşmelere rağmen hükümet kanadının yine ‘ben yaparım, olur’ mantığıyla harekete geçtiğini söyledi.

“GÖRÜŞLERİMİZ DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUZ…”

Genel Sekreter Sorakın, “Vakit çok geçmeden meclis genel kurulu sürecinde görüşlerimiz dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz. Reform önemlidir ama belli başlı kriterlerin dikkate alınması gerektiğini yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve özerkleştirilmesi gerektiğini söylüyoruz.” dedi.

Gerçek bir kriterden yoksun belediye sayılarında salt sayı azaltılması ile reform olmayacağının altını çizen Erdoğan Sorakın, Meclis Genel Kurulu'nda görüşlerini dile getirmeye ve mümkün olduğunca düşüncelerinin yasalara girmesi için mücadele edeceklerini söyleyerek, “Olmazsa hukuk ve sokak mücadelesi sürecek…” mesajı verdi.

“HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YENİDEN, BEN BİLİR YAPARIM, MANTIĞI İLE HAREKET ETMEYE BAŞLADILAR…”

Kıbrıs Postası’na konuşan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yaşanan son gelişmeler hakkında şöyle konuştu;

“Birkaç ay bu konuda komitede oluşturarak bir şeyler yamaya çalıştık görüş ve düşüncelerimizi karşılıklı masaya yatırdık ama maalesef hiçbir şey olmamış gibi ben bilirim yaparım mantığı ile hareket etmeye başladılar yeniden… Gündeme getirdikleri komiteden geçirdikleri yasalar ülkede reformu değil kaosu yaratacak olan yasalardır. Vakit çok geçmeden meclis genel kurulu sürecinde görüşlerimiz dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz. Reform önemlidir ama belli başlı kriterlerin dikkate alınması gerektiğini yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve özerkleştirilmesi gerektiğini söylüyoruz.”

“SALT SAYILARIN AZALTILMASI İLE REFORM YAPILMAZ”

“Salt sayıların azaltılmayla reform yapılmaz.

Bu nedenle ortak akla ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz mecliste temsil edilen bütün partilerin ortak aklı ile oluşacak olan düzenlemeler toplumu ileriye taşıyabilir ben bilirim mantığı ile yapılan düzenlemeler ise kaosa sebebiyet verir…

Meclis Genel Kurulu'nda da görüşlerimizi dile getireceğiz orada mümkün olduğunca düşüncelerimizin yasalara girmesi için mücadeleyi yapacağız; olmazsa hukuk ve sokak mücadelesi sürecek…”

kaynak . Kıbrıs Postası