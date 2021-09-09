Sorakın: Halkın yararına yapabilecekleri en güzel şey istifa etmek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Koop-Sen’in ‘siyasi istihdamlara son verilmesi’ gerekçesiyle yaptığı greve dikkate çekerek, “Hükümet kurultay telaşı, atama yoğunluğu ve kurumlarımızın nasıl peşkeş çekileceği uğraşı içerisinde” vurgusunu yaptı

Sorakın: Kooperatifler, kültürümüzde önemli bir yere sahiptir

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sorakın, yaptığı açıklamada kooperatiflerin Kıbrıs Türk toplumunun kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Sorakın, kooperatiflerin kar amaçlı değil, üreticiyi desteklemek, tüketiciyi ise korumak için kurulduğunun altını çizdi.

Sorakın, azınlık hükümetine işaret ederek, “Bu ucube yapıdan bir şey beklemek ölüden göz yaşı beklemek gibi birşey. Halk yararına yapabilecekleri en güzel şey istifa etmektir” dedi.

İşte CTP Genel Sekreteri Sorakın’ın açıklaması;

Kooperatifler, Kıbrıs Türk toplumunun en temel değerlerinden olup kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Üretimden, birikime ve tüketime kadar birçok alanda örgütlenmiş olup toplumun menfaati ana misyonu ile çalışmaktadırlar. Kar amaçlı değil, denge unsuru olmak için, üreticiyi desteklemek, tüketiciyi korumak için kurulmuşlardır.

Kooperatifler, birlik, beraberlik ve dayanışmanın yaşamda yer bulma halidir. Toplum yaşamında bu kadar önemli bir yere sahip olan kooperatifler maalesef azınlık hükümetinin baskısı altında bulunmakta, uygulamaları ile zayıflatılmakta ve zora sokulmaktadırlar.

Koop-Sen, bütün bu hassasiyetleri gözeterek “siyasi istihdamlara son verilmesi” talebiyle Binboğa Yem, Harup Fabrikası ve Gaz tesislerinde üç gündür tam katılımla grevde. Hükümetse kurultay telaşı, atama yoğunluğu ve kurumlarımızın nasıl peşkeş çekileceği uğraşı içerisinde.

Aslında toplumun geleceği hiç umurlarında değil, bugüne kadar da hiç olmamıştır. Bu zihniyet menfaat, rant ve koltuğu korumak için her şey mübahtır anlayışı üzerine kurulmuş ve bu anlayış üzerinden beslenmektedir.

Dolayısı ile bu ucube yapıdan bir şey beklemek ölüden göz yaşı beklemek gibi bir şey. Halk yararına yapabilecekleri en güzel şey istifa etmektir.