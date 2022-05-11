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Sorakın: Hem Meclis içinde hem de Meclis dışında mücadele daha ileriye taşınmalı

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Sorakın: Hem Meclis içinde hem de Meclis dışında mücadele daha ileriye taşınmalı
Sorakın: Hem Meclis içinde hem de Meclis dışında mücadele daha ileriye taşınmalı

Demokrasinin ciddi anlamda darbe aldığını düşündüklerinin altını çizen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Sayın Ünal Üstel’in başkanlığında kurulacak hükümeti meşru görmediklerine dikkat çekti. Genç TV’de Nazar Erişkin’in sorularını yanıtlayan Erdoğan Sorakın, talep edilmesi durumunda Ünal Üstel’le görüşmeyeceklerini vurguladı. Hükümetlerin bozulma nedeninin müdahale olduğuna işaret eden Sorakın,

“Demokrasi yapılan müdahalelerle yerle bir oldu” dedi. Hükümetin CTP tarafından kurulup en kısa bir sürede halkın iradesine yeniden başvurulması gerekildiğini defalarca söylediklerini ifade eden Sorakın, bu yapının çalışmadığının altını çizdi.


“BİZ PARTİMİZİN İÇ İŞLERİNE VE YAPILACAK İŞLERE KARIŞILMASINA MÜSAADE ETMEYİZ”


23 Ocak’ta oluşan iradenin artık değiştiğine vurgu yapan Sorakın, olanların baş sorumlusunun Sayın Ersin Tatar olduğunu vurguladı. Sorakın, “Biz partimizin iç işlerine ve yapılacak işlere karışılmasına müsaade etmeyiz. Demokrasi yaşam biçimi olmalıdır. Başkası karışmak istediğinde dur diyebilmelisiniz” diye konuştu. Sorakın, halk olarak ülke demokrasisine sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti. CTP’nin, bu ülkenin tüm kurumlarına değer verdiğini ifade eden Sorakın, bu ülkeyi barışa götürme, federasyonu kurma, demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin tesis edilmesi hedefiyle çalışan bir parti olduklarını kaydetti.


“BU AŞAMADA MECLİS’İ TERK ETMEK FAYDA GETİRMEZ”


Hem meclis içinde hem de meclis dışında mücadelenin önemine işaret eden Sorakın, “Dolayısıyla bu aşamada sine-i millet fayda sağlamaz” diye konuştu. Meclisi terk etmenin fayda getireceğini düşünmediğini kaydeden Sorakın, hem Meclis içinde hem de Meclis dışında toplumsal muhalefet başlatarak mücadelenin daha ileriye taşınması gerektiğinin altını çizdi. Bu koşullarda halkı Meclis’te temsiliyetsiz bırakamayacaklarını vurgulayan Sorakın, karşılarında ‘her şeyi’ yapmaya hazır bir yapı olduğunu ve buna müsaade etmeyeceklerini dile getirdi. Sorakın, “Biz CTP olarak hem Meclis’te hem dışında bütün platformlarda, örgütlerle birlikte hareket etmenin daha doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Elbette her şeyi değerlendireceğiz” diye ekledi.

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