  • BIST 1.378,280
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Sorakın: “Hükümet, azınlığın azınlığı durumuna düştü”

» »
"Sn Saner, başkanlığınızda kurulan azınlık hükümeti “azınlığın azınlığı” durumuna düştü"
Sorakın: “Hükümet, azınlığın azınlığı durumuna düştü”

İşte açıklama;

Sn Saner, başkanlığınızda kurulan azınlık hükümeti “azınlığın azınlığı” durumuna düştü. Çalışma Bakanının istifasının üzerinden 15 gün geçmiş olmasına ve Anayasa’nın en geç 10 gün içinde atanır amir hükmüne rağmen yeni bir bakan atayamayarak Anayasa’yı kaçıncı kez ihlal ettiğinizin hesabını dahi yapamıyorsunuz. Hükümet sürecinizde ekonominin nereden nereye gerilediğini, covid 19 sürecinde kapanan binlerce iş yerinin hala daha açılamadığını, 50 bin işsiz insanın perişan olduğunu, alım gücünün yüzde ellinin üzerinde kayba uğradığını, Merkez Bankası raporlarına göre son bir yılda toplam kredilerin % 29,34 oranında arttığını, temel tüketim maddelerine astronomik zamlar geldiğini ve bütün bunlara bağlı olarak yokluk ve yoksulluğun giderek derinleştiğini, halkın sefalete sürüklendiğini gözardı ederek pembe tablolar çizmeye devam ediyorsunuz.

Halktan kopuk, plansız - programsız icraatlarınız, antidemokratik ve padişahvari yaklaşımlarınızla demokrasiyi de Kıbrıs Türk halkını da bitirmek üzere olduğunuzun farkında bile değilsiniz.

Sn Saner, bütün devlet olanaklarını partizanca kullanmaya, yanlış üzerine yanlış yapmaya ve böbürlenmeye devam ediyorsunuz. Ancak “deniz bitti kara göründü” gerçeklerle yüzleşmenizin zamanı geldi. Cesaretiniz varsa en erken zamanda sandıkları kuralım, halk iradesine başvuralım.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı iptal olan ihalelerde önceden fiyat mı görüyor? 38$ iddiası neye dayanıyor?10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:00
  • Güneye geçişlerde yeni düzenleme: Geçiş şartları değişti!10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:56
  • This is TRNC! Üç yıl önce hayatını kaybetti ama görevden yeni alındı!10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:29
  • Özyiğit: İşte plansızlığın, öngörüsüzlüğün yansımaları dedi PCR kuyruğu fotoğrafı paylaştı10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:25
  • DP MYK’sı toplanıyor10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:53
  • Arıklı'dan sürekli iptal olan ihale açıklaması; BİT YENİĞİ ARIYORLAR10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:22
  • Avcıoğlu mal varlığını açıkladı: "Beni çamur atarak susturamazsınız!”10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:20
  • Lefkoşa Kızılbaş'ta iş makinesi devrildi! Trafikte aksamalar meydana geldi...10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:18
  • Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan karanlığa gömüldü10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:32
  • “Medya Başarı Ödülleri  Töreni” gerçekleştirildi10 Temmuz 2021 Cumartesi 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti