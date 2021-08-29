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Sorakın: “Hükümet halk sağlığını hiçe sayıyor”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘sahte PCR testi’ ile adaya girilmesini eleştirdi.
Sorakın: “Hükümet halk sağlığını hiçe sayıyor”

İşte açıklama;

“Yaklaşık bir yıl önce yaşadığımız “jet krizi” sonuçlanmadan, dün yeni bir “krizle” karşı karşıya kaldık. Konser vermek için Ada’mıza gelen Bülent Ersoy’un saz ekibi, ülkemizde hazırlandığı söylenen sahte PCR testleri ile giriş yapmaya çalışmış. Buradaki makamların davranışı ise gayet toleranslı. Otel müşterileri mağdur olmasın diye gelenlere özel test yaptırılmış, test sonuçlarının negatif çıkması ile de girişlerine izin verilmiş.

Aslında olay çok önemli. Kıbrıs Türk halkını önemsemeyen, sağlığını hiçe sayan, aşağılayıcı bir davranış. Sahte testleri hazırlayanlar da, sahtekarlığı kabul edip Kıbrıs Türk Halkını aşağılayanlar da, bu olay karşısında toleranslı davranan hükümet de suçlu. Müşteriler mağdur olmasın diye halk mağdur ediliyor. Sorumlular en ağır şekilde cezalandırmalı. Halkını hiçe sayan, itibarını yok eden, kurumlarının küçümsenmesine neden olan hükümet ise derhal istifa etmeli ve bunun hesabını vermeli”.

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