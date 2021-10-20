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Sorakın: “Tarafsızlığını yitiren Cumhurbaşkanı anayasal görevlerini yerine getirmiyor”

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CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümetin "varmış" gibi davranmaya devam ettiğini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tarafsızlığını yitirdiğini ve anayasal görevlerini layıkıyla yerine getirmediğini söyledi.
Sorakın: “Tarafsızlığını yitiren Cumhurbaşkanı anayasal görevlerini yerine getirmiyor”

İşte açıklama;

9 Aralık 2020’de kurulan UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti 10 ayın ardından 13 Ekim’de güya istifa etti. Ancak, sadece günlük cari işleri yapması gereken “olmayan” hükümet varmış gibi davranmaya devam ediyor. Münhal açıyor, rozete dayalıı istihdamlar yapıyor, spor şurası toplamaya çalışıyor....İstifanın ardından çalıştırılması gereken demokratik süreç çalıştırılmıyor. Tarafsızlığını yitiren Cumhurbaşkanı maalesef Anayasal görevlerini layıkıyla yerine getirmiyor. Meclis çalıştırılmıyor. Demokrasi rafa kaldırılmış, bütün etik değerler ayaklar altına alınmıştır. Akaryakıt, tüp gaz kuyrukları oluşmuş, halk fakirleşmiş, alım gücü düşmüş, borçlar artmış, hayvancı, çiftçi, üretici katkısını alamamış...umurlarında bile değil. Varsa yoksa UBP kurultayı. Yaratılan bu enkazın baş aktörleri büyük bir sorumsuzlukla, her şey normalmiş gibi davranmaya, halkla dalga geçmeye devam ediyorlar. Antidemokratik uygulamalarla bir yere varmak mümkün değildir. Demokrasinin bir erdem olduğunu ve katlettikleri demokrasiye bir gün kendilerinin de ihtiyaçları olacağını asla unutmasınlar. Yarından tezi yok, gelin hep birlikte erken seçim tarihini belirleyelim ve 60 gün sonra halkın iradesine başvuralım.

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