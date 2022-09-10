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Sorakın: “Tatar soğuk savaş taktikleriyle nefret söylemi yapıyor”

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CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhurbaşkanı makamında bulunan Ersin Tatar’ın gazetecilere yönelik söylemlerini eleştirdi
Sorakın: “Tatar soğuk savaş taktikleriyle nefret söylemi yapıyor”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhurbaşkanı makamında bulunan Ersin Tatar’ın gazetecilere yönelik söylemlerini eleştirdi.

Sorakın, Tatar için, Tarafsız ve bütünleştirici olması gereken cumhurbaşkanı ise sorunlara çare bulmada öncülük yapmak, yanı sıra basında çıkan “jurnalleme” iddialarına cevap vermek yerine soğuk savaş taktikleri ile kin, nefret ve ötekileştirici bir tavırla partimizi, basını ve basın mensuplarını hedef gösteren açıklamalar yapmak yolunu seçmiştir” ifadelerini kullandı.

 

“Sn Tatar’ın müdahalelerle cumhurbaşkanlığına seçtirilmesi ile birlikte toplumun bütün değerleri tehlike altına girmiştir. Anayasa, yasalar, halk iradesi ayaklar altında. Tarafsız ve bütünleştirici olması gereken cumhurbaşkanı ise sorunlara çare bulmada öncülük yapmak, yanı sıra basında çıkan “jurnalleme” iddialarına cevap vermek yerine soğuk savaş taktikleri ile kin, nefret ve ötekileştirici bir tavırla partimizi, basını ve basın mensuplarını hedef gösteren açıklamalar yapmak yolunu seçmiştir.

Sn Tatar, görevinizi yapamadığınız açık ve net. İtibarınız ise gittikçe zayıflıyor. Topluma verebilecek hiç bir şeyiniz kalmadığına göre, tek çareniz istifa etmektir.”

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