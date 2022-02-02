Sorakın: UBP-CTP hükümetinin kurulması evet olabilir, ama çok da kolay değil

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP-CTP hükümetinin kurulmasını ‘çok zayıf bir ihtimal’ olarak değerlendirdi, “UBP-CTP hükümetinin kurulması evet olabilir, ama çok da kolay değil. Her iki partinin de taban tabana zıt düşünceleri vardır” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN'e konuşan Sorakın, “Kıbrıs konusundaki düşünceler taban tabana zıttır. Biz federal çözümü savunurken, UBP, iki ayrı egemen devlet modeli üzerinden çözümsüzlüğü savunuyor. Ekonomide, alım gücünün korunmasında, eğitimde sağlıkta çok farklı görüşlere sahibiz. Bu görüşlerin yakınlaşması ne kadar mümkün olur bilemiyoruz” dedi.