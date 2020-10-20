Sorakın: UBP'de resmi teklif gelirse değerlendirilir

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “şu anda erken genel seçim yapılmasa bile kurulacak olan herhangi bir hükümetin sürdürülebilir olmayacağına işaret ederek 2021 yılı içerisinde mutlaka erken genel seçim yapılması gerektiğini vurguladı

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “şu anda erken genel seçim yapılmasa bile kurulacak olan herhangi bir hükümetin sürdürülebilir olmayacağına işaret ederek 2021 yılı içerisinde mutlaka erken genel seçim yapılması gerektiğini vurguladı.

GIYNIK Haber sitesinde yer alan habere göre; Sorakın “Meclis aritmetiğinde çok farklı hükümet senaryoları mümkün fakat kurulacak olan bir hükümet mevcut sorunlara çare üretir mi belli değil. Farklı hükümet modelleri denendi, hatta bu dönemde 2 farklı hükümet kuruldu. Dörtlü koalisyon da denendi, ardından UBP-HP hükümeti kuruldu. Özellikle UBP-HP hükümetinin halk yararına hiçbir şey yapmadığını da gördük” diyen Erdoğan Sorakın, “Ülkede ciddi ekonomik ve sosyal sıkıntılar var. Eğitim, ulaşım sağlık alanlarında ve ekonomik anlamda çok ciddi sorunlar var. Önümüzdeki dönemde oluşacak hükümet modelini şuan kestiremiyorum ama önümüzdeki yıl içerisinde bir erken seçimin yapılması gerekmektedir “dedi.

“RESMİ BİR TEKLİF YOK”

UBP-CTP hükümeti senaryosuyla ilgili soruya yanıt veren Sorakın, “Biz o yönde resmi bir teklif almadık. Bize de benzer duyumlar geliyor. Eğer resmi bir teklif gelirse, gelen teklifler partinin yetkili organlarında değerlendirilir. Bize göre 2021 yılı içerisinde, seçim sisteminde yapılacak değişikliklerle de gerçekleştirilecek erken seçimle birlikte, var olan sorunlara köklü bir çözüm bulabilecek bir yapı oluşturulabilir” dedi.

“OTURUP DEĞERLENDİRİRİZ”

“Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda bazı sorunlar olduğu doğrudur. Sorunlar bu dönemde ele alınır mı değiştirilir mi şu anda bilemeyiz ama şimdiki meclis aritmetiğiyle ileriye gitmek mümkün görünmüyor” diyen Sorakın, “Eğer herhangi bir koalisyon teklifi gelirse, zaten çok yakın bir süreçte yeni bir hükümet kurulması konusu da gündeme gelecektir. O zaman oturup bunu değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.