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Sorakın'dan 4'lü koalisyon açıklaması

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Sorakın'dan 4'lü koalisyon açıklaması
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın,4’lü koalisyon modeli için yarından itibaren daha detaylı görüşmelerin yapılabileceğini söyledi, resmi görüşmeler sonrasında koalisyon protokolünün imzalanması ile her şeyin daha da netleşeceğini belirtti.

CTP-HP-TDP-DP’nin yer aldığı 4’lü koalisyon modelinde Başbakanlığın CTP’de olacağı yönünde mutabakat olduğunu da açıklayan Sorakın, birkaç güne ihtiyaç olduğunu dile getirdi. BRT’de Pembe Paşaoğulları’nın programına konuk olan Sorakın, bakanlık dağılımları ile bilgi vermekten kaçındı. Sorakın şöyle konuştu:

"Hüseyin Özgürgün yarın istifasını sunacak… Gerek biz, gerek diğer partiler gerekli kararları ürettikten sonra konuşacağız. Yarından itibaren daha detaylı görüşmelerin yapılabilmesi söz konusudur. Koalisyon protokolünün hazırlanması netleşmesi, hangi bakanlığın hangi bakanlıkta, hangi dairelerin hangi bakanlık altında olacağı da netleşmesi gerekiyor. Her partinin kaç bakanlık alacağı konusunu daha ileriye bırakalım, netleşsin açıklarız. Seçim değerlendirmesi ve koalisyon görüşmeleri nedeniyle bu akşam PM toplanacak. Bir pürüz çıkacağını sanmıyorum. Fikir alışverişleri yapıldı. Resmi görüşmeler başladıktan sonra netleşecek. Koalisyonun olamayacağına yönelik düşünce yok. Tablo, dün itibariyle çıktı. 4’lü koalisyon olması konusunda iyi niyet var, mutabakat sağlandı. Resmi görüşmelerin başlayıp, koalisyon protokolünün imzalanması sonrası net tablo çıkacak. Birkaç güne ihtiyacımız var. Gayrı resmi görüşmelerimiz devam ediyor. Başbakanlığın CTP’de olacağı yönünde mutabakat var. İcraat hükümet olacak. Toplum için olumlu bir model olacak. Teknokrat olup olmayacağıyla ilgili bir şey görüşülmedi. Bakanlıkların içerden mi dışarıdan mı olduğu yetkili organlarında tartışılır. Ama şu anda gündemde öyle bir şey yok." (yeniduzen.com)

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