Sorakın’ın acı günü

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ın annesi, Yasemin Sorakın dün hayata gözlerini yumdu.
Yasemin Sorakın’ın cenazesi 25 Şubat Salı günü Yedidalga Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefke mezarlığına defnedilecek.
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ın annesi, Yasemin Sorakın dün hayata gözlerini yumdu.
Yasemin Sorakın’ın cenazesi 25 Şubat Salı günü Yedidalga Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefke mezarlığına defnedilecek.
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