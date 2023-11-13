  • BIST 7687.91
  • Altın 1778.935
  • Dolar 28.5868
  • Euro 30.5366
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

Sorgu sırasında polisi darp etti

» »
Lefkoşa Adli Şube’de meydana gelen polisi darp, görevinden men ve şiddet kullanma tehdidinde bulunma suçlarından tutuklanan M.B mahkemeye çıkarıldı.
Sorgu sırasında polisi darp etti

Polis memuru Gültekin Sanver mahkemede olguları aktardı. 

Polis memuru, 11 Kasım 2023 tarihinde işlenen elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunma suçuyla ilgili Lefkoşa Adli Şube’de sorgulanan zanlının polis çavuşu A.Ö.’ye siz bana hesap soramazsınız dedikten sonra göğsünden iterek, polisi darp ve görevinden men suçunu işledikten sonra şube içerisinde bağırarak, “Beni tutuklarsanız hem sizi hem kendimi yakarım. Ben güvenlik görevlisiyim” diyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, tutuklamaya direnen zanlının makul kuvvet kullanılarak, tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının sabıkası ve askıda davası olmadığını kaydeden polis, teminat talep etti. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sorgu sırasında polisi darp etti13 Kasım 2023 Pazartesi 15:47
  • Erhürman: Bu yönetim tarzının adı Meclis değil, ya krallık ya sultanlık olur13 Kasım 2023 Pazartesi 15:44
  • KKTC'de İkamet İzinsiz 5 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı13 Kasım 2023 Pazartesi 14:23
  • Avda Yaralanan Şahıs: Hüseyin RIZA, Meçhul Avcıların Ateşiyle Yaralandı13 Kasım 2023 Pazartesi 14:20
  • Ercan Havalimanı’nda liderlerimiz unutulmadı13 Kasım 2023 Pazartesi 14:14
  • Topcuköy'de Yasa Dışı Av: 5 Avcı Hakkında Hukuki Süreç Başlatıldı13 Kasım 2023 Pazartesi 14:12
  • Ani ve Gayri Tabii Ölümler Lefkoşa ve Girne'yi Sarsıyor: Kalp Krizi Nedeniyle İki Vefat13 Kasım 2023 Pazartesi 14:08
  • 1 haftada 5 yangın çıktı13 Kasım 2023 Pazartesi 14:04
  • Candan, PES Genel Kurulu’nda CTP’yi temsil etti13 Kasım 2023 Pazartesi 13:47
  • Erhürman'dan Töre'ye: Sen kral gibi davranıyorsun13 Kasım 2023 Pazartesi 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti