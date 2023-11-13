Sorgu sırasında polisi darp etti

Polis memuru Gültekin Sanver mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 11 Kasım 2023 tarihinde işlenen elektronik haberleşme yasasına aykırı harekette bulunma suçuyla ilgili Lefkoşa Adli Şube’de sorgulanan zanlının polis çavuşu A.Ö.’ye siz bana hesap soramazsınız dedikten sonra göğsünden iterek, polisi darp ve görevinden men suçunu işledikten sonra şube içerisinde bağırarak, “Beni tutuklarsanız hem sizi hem kendimi yakarım. Ben güvenlik görevlisiyim” diyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, tutuklamaya direnen zanlının makul kuvvet kullanılarak, tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının sabıkası ve askıda davası olmadığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.