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Soros'tan Erdoğan açıklaması: Desteği hak ediyor

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Macar asıllı ABD vatandaşı milyarder spekülatör George Soros, AKP'nin Suriye "politikası"na destek çağrısı yapan bir yazı yazdı.
Soros'tan Erdoğan açıklaması: Desteği hak ediyor

ABD’li para babası ve spekülatör George Soros, Türkiye’nin Suriye politikasına destek çağrısı yapan bir yazı kaleme aldı.

Soros, İngiliz Financial Times için kaleme aldığı yazıda, Rusya ve Suriye’yi “savaş suçu” işlemekle suçlarken “Türkiye’nin Suriye konusunda desteği hak ettiğini” söyledi.

 

BBC Türkçe‘nin aktardığına göre, Soros Türkiye için “Esad ve Rus müttefikleri tarafından İdlib’de sıkıştırılan sivilleri savunmak için askeri güç kullanan tek ülke” dedi.

İdlib’de 34 askerin hayatını kaybettiği hava saldırısına da değinen Soros, saldırısı Rus uçaklarının yaptığını öne sürerken Türkiye’nin buna karşın Rusya’ya saldırmaya cesaret edemediğini, Putin’in de “ceza alamadan kurtulduğunu” söyledi.

Habere göre, “Avrupa, Türkiye’nin kendi halkına nasıl davranabileceğini de unutmamalı. Kürtlere karşı pervasız güç kullanımlarına tanık olduk.” diyen Soros, yazısının sonunda ise şu ifadelere yer verdi:

“Ama en asından Suriye konusunda, Türkiye Avrupa’nın desteğini hak ediyor. Bu nedenle Avrupa, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Putin’le İdlib’de Suriyeli mülteciler için bir ‘güvenli bölge’ içeren bir ateşkes anlaşmasına varmaktaki müzakere pozisyonunu desteklemeli. Umarım bu aynı zamanda Putin’in savaş suçlarını Avrupa’daki diyaloğun da merkezine oturtur.”

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