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Soros’un hedefinde Trump, Facebook ve Google vardı: Hepsinin günleri sayılı

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Soros’un hedefinde Trump, Facebook ve Google vardı: Hepsinin günleri sayılı
ABD’li milyarder işadamı George Soros,“Trump yönetimini dünya için bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bunun 2020’de ya da daha kısa sürede ortadan yok olacak tamamen geçici bir fenomen olduğunu düşünüyorum” dedi

İsviçre’nin Davos kentindeki 48’inci Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan 87 yaşındaki milyarder, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini hedef tahtasına oturttu.

Soros sözlerine şöyle devam etti: “Ana destekçilerini harekete geçirme konusunda Trump’ın hakkını veriyorum. Ancak her destekçisine karşı eşit şekilde harekete geçen daha fazla sayıda muhalif yarattı. Bu nedenle 2018’de Demokratların seçimi kazanmasını bekliyorum.”

Soros, Trump yönetiminin yanı sıra Google ve Facebook gibi teknoloji devlerini de hedef aldı.

Amerikalı milyarder, “Facebook ve Google etkili şekilde internet reklam gelirlerinin yarısından fazlasını kontrol ediyor. Onlar basitçe bilgiyi dağıttıklarını söylüyorlar ancak işin aslı neredeyse tekelleşmiş dağıtımcılar oldukları için bu onları kamu kuruluşu yapıyor. Rekabeti, inovasyonu, adil ve açık evrensel erişimi koruma amacıyla daha sıkı düzenlemelere tabi tutulmalılar” ifadelerini kullandı.

Soros sözlerini “Davos onların (Facebook ve Google) günlerinin sayılı olduğunu ilan etmek için iyi bir yer” şeklinde sürdürdü.

Facebook ve Google’un gelecekte ‘bilgi akışını tamamen kontrol altına almak için’ örneğin Çin ile işbirliği yapabileceğini de savunan Soros “Bu Aldous Huxley ya da George Orwell gibi isimlerin bile hayal edemediği şekilde totaliter bir kontrol ağı ile sonuçlanabilir” uyarısını yaptı.

Konuşmasında bir katılımcının kripto paralarla ilgili sorusunu da yanıtlayan Soros, kripto paraların istikrarlı değer saklama araçları olmadığını söyledi.

Soros, “Diktatörlükler yükseldikçe, daha farklı bir sonuca ulaşacaksınız, çünkü bu ülkelerin yöneticileri Bitcoin’i yurt dışında sakladıkları bir kara gün parasına dönüştürecekler”dedi.

Bitcoin’in arkasındaki Blockchain teknolojisini olumlu bulan Soros, Açık Toplum Vakıfları’nda bu teknolojiyi göçmenlerin birbiriyle iletişime geçmesi ve paralarını güvenli bir şekilde tutmaları açısından kullandıklarını söyledi.

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