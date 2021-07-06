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Şort giydiği için dışlanan sporcu Merve: Kız çocuklarının kaderini değiştireceğim

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İmam hatip ortaokulu öğrencisi olan ve hentbola gönül veren Merve Akpınar, “Sen kızsın, şort giyemezsin. Erkeklerin yanında oynayamazsın” önyargılarına rağmen gösterdiği azimle sosyal medyanın gündeminde.
Şort giydiği için dışlanan sporcu Merve: Kız çocuklarının kaderini değiştireceğim
Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa’da yaşayan 13 yaşındaki Akpınar, azmi sayesinde başarılı oldu.

Genç sporcu yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:” Sen kızsın, şort giyemezsin. Erkeklerin yanında oynayamazsın. Hep beni dışladılar erkeklere göre.

Akpınar ‘kendisine çizilen kaderi’ kabul etmediğini belirterek, “Ben de dedim hayır. Ben niye oynamayayım. Ben o zaman kendime bir söz verdim. Ben kendi köyümün kız çocuklarının kaderini değiştireceğim” dedi.

Merve’nin azmi Türkiye Henbol Federasyonu’nun da dikkatini çekti. Federasyon yetkilleri Merve’yi Ankara’ya davet etti.

Tam donanımlı bir spor salonunda antremana katılan genç sporcu hayallerine biraz daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Şanlıurfa’da yeterli imkan olmadığını belirten Akpınar, “Orada toprak mesela ayağımıza giriyordu. Sonra ter şelale gibi üzerimizden akıyordu. Burada mesela oraya göre hiç terlemiyoruz. Burası gölge, orası kızgın güneş bizi yandırıyordu. Burası hiç öyle değil” dedi.

Genç sporcu sosyal medyanın da gündemindeydi.

Birçok sosyal medya kullanıcısının yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş spor kulüpleri Merve için destek mesajı paylaştı.

 

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