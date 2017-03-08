Şortlu kadına tekme atan saldırgan hakkında zorla getirme kararı

Çakıroğlu 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor

Hemşire Ayşegül Terzi'ye, şort giydiği gerekçesiyle tekme atan saldırgan Abdullah Çakıroğlu hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarıldı. Saldırgan Çakıroğlu, 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Ne olmuştu

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen sona davanın duruşmasına tutuksuz sanık Abdullah Çakıroğlu ve avukatı katılmamıştı. Ayşegül Terzi'nin de katılmadığı duruşmada Terzi'yi avukatları temsil etmişti.

Abdullah Çakıroğlu hakkında akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla rapor için yazılan yazı cevabının beklenmesine karar veren mahkeme, Ayşegül Terzi'nin dosyadaki tüm tıbbi evraklarının Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek meydana gelen olaynedeniyle yaralanmasının "Kasten yaralama" kapsamında değerlendirilerek rapor düzenlenmesine karar vermişti.

Duruşma son olarak 8 Mart 2017 günü saat 11.00'e ertelenmişti.