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Şortunun cebinde 5 gram hintkeneviri ele geçirildi

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Şortunun cebinde 5 gram hintkeneviri ele geçirildi
Şortunun cebinde 5 gram hintkeneviri ele geçirildi

Girne’ye bağlı Esentepe'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan Abdullah Wahabi ile Muhan Al Lubbab dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kamalı Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, 5 Ağustos saat 15.00 sıralarında Esentepe’de Turkuaz Sitesi yakınlarında şüpheli görülen zanlı Abdullah Wahabi’nin üzerinde arama yapıldığını söyledi. Zor, yapılan aramada şortunun cebinde 5 gram hintkeneviri ele geçirildiğini aktardı. Zor, daha sonra zanlı Wahabi ile Muhan Al Lubbab’ın birlikte kaldıkları evde arama yaptıklarını; 53 gram hintkeneviri ile 163 adet uyuşturucu hap bulduklarını söyledi. Zanlı Lubbab’ın da tutuklandığını kaydeden polis, evde uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 15 bin 250 TL, 320 euro ve 200 dolar bulduklarını açıkladı.  Ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini, zanlıların ifadelerinin araştırılacağını, soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğünü kaydeden polis, 3 gün daha tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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