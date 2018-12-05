Soru Ve Cevaplarla “Dental İmplantlara” Bakış

İmplant Veya Dental İmplant Nedir?

Bir veya çok sayıda diş eksikliği olan hastalara uygulanan, dokuya uyumlu, titanyum esaslı , diş köküne benzer olarak şekillendirilmiş, vida formunda protezlerdir.

İmplant Tedavisi Neden Son Yıllarda Daha Fazla Tercih Ediliyor?

Hastalarımızın çoğu ağız içinde hareket eden protezlerden çekiniyor ve yakınıyor. Ayrıca köprü protezi denen sabit kısa protezler yapılırken de, eksik dişin her iki yanındaki dişler sağlam olsalar bile kesilmek zorunda, bu da hastalarımızın tercih etmediği bir durum.

Diğer Protez Türlerine Veda Mı Edeceğiz?

Kesinlikle hayır. Tüm protez uygulamalarında, her hastanın kendi durumuna özel endikasyonlar vardır. Örneğin, bazı hastalarımızda alt çenede tutuculuk sorunu yaşandığında, iki veya dört implant konularak, tutuculuğu artırılmış hareketli protezler yapılıyor ve son derece yüz güldürücü sonuçlar alınıyor.

Her Hastaya İmplant Yapılabilir mi?

İmplant yapılmadan önce hastanın mutlaka hekim tarafından ağız içi, yani çene kemikleri, dişleri ve dişeti dokularının değerlendirilmesi gerekir. Genel sistemik sağlığı, kullandığı ilaçlar, sigara ve alkol alışkanlıkları değerlendirilen, hastalarımızda, yaş faktörü de göz önüne alınarak, ağız içi muayene ve planlama aşamalarına geçilir. Bazı hastalarımıza hazırlayıcı ek operasyonlar planlanabilir.

İşlemin Aşamaları Nelerdir?

İmplant ekibinde mutlaka bir dişeti hastalıkları uzmanı, bir çene cerrahisi uzmanı ve bir protez uzmanı bulunması gerekir. İmplant hazırlığına önce hastanın panoramik ve volumetrik dental tomografileri çekilerek başlanır. Bu radyografik incelemeler bize çenelerin tümünün ve implant koymayı planladığımız kemik bölgelerinin kesit kesit detayını verir. Bu filmlerde biz gerekli inceleme ve ölçümleri yapar ve implant öncesi ek hazırlık ameliyatlarına gerek olup olmadığını değerlendiririz.

Ek Hazırlık Ameliyatları Nelerdir?

Bazı hastalarımızda üst çenedeki maksiller sinüs boşlukları çok büyük ve aşağıda yer almış olabilir veya çene kemikleri aşırı erimiş olabilir. Bu durumda, yetersiz kemik yüksekliğini artırmak için “Sinüs lifting” denilen bir uygulama yapılır. Bunun dışında, tek diş bölgesinden başlayarak, daha büyük miktarlarda kemik implant yatağının hazırlanması gereken durumlar vardır, bunlar da kısaca kemik eklemeleri(Augmentasyon) veya "Distraksiyon" dediğimiz vidalı apareylerle kemik uzatma ve ince kemiklerin split yapılarak genişletilmesi ve bazı yumuşak doku, dişeti düzeltmeleridir.

Yani Hemen Her Sorunu Çözebiliyor Musunuz?

Evet, özel durumlar hariç, hemen her konuda hastalarımızı implanta hazırlayabiliyoruz, ama bu konuda hastalarımızın güven ve işbirliği çok önemli bir faktör. Ender olarak, implant yerleştirmeye uygun olmayan hastalarımız olabiliyor. Onlara da en çağdaş ve estetik protez uygulamalarımızı yapıyoruz.

Bahsettiğiniz Operasyonlar Lokal Anesteziyle Mi Yapılır?

Evet, birçoğu lokal anesteziyle yapılabilir, ama operasyonun türüne, hastanın durumuna ve arzusuna göre sedasyon veya genel anesteziyle de uygulayabilmekteyiz.

İmplant Tedavisi Ne Kadar Sürede Biter?

Bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişir, ama bir implantın çene kemiğine kaynama süresi dersek, bu üst çenede (yaşa ve kemiğin durumuna bağlı olarak) ortalama 4-6 ay, alt çenede 3-6 aydır. İmplantın kemiğe kaynaması tamamlandıktan sonra, implant üst yapıları yani ağızda görünecek son protezleri takılır. Öncesinde yapılan operasyonlar bu süreyi bir miktar uzatır, fakat hastalarımızın bekleme süresi boyunca , estetik geçici protezler kullanması planlanır.

İmplant Yaptırmak İsteyen Hastalara Önerileriniz Neler?

Hastalarımız implant ekibinin en önemli üyeleridir. Öncelikle bu işin uzmanına başvurup, tetkiklerini tamamlamalarını, aldıkları ön bilgi çerçevesinde karar vermelerini öneririm. İmplantta kararın en önemli parçası maliyet olmamalıdır, en doğru şekilde sonuç almanız gerekir. En önemlisi hastalarımızın implantları ve protezleri bittikten sonra mutlaka düzenli kontrollerine gelmesi gerekir.