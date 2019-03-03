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Soruları çalan polislere 9 yıllık maaş cezası

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2010’da sınav sorularını çalıp polislikten komiserliğe terfi eden bin 500 'FETÖ’ üyesinden, bugüne kadar ödenen maaş farkları geri alınacak.
Soruları çalan polislere 9 yıllık maaş cezası

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "FETÖ’nün 2010 polislikten komiserliğe geçiş sınav sorularını çalmasına" ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Haklarında gözaltı kararı verilen bin 112 şüphelinin yakalanması için 76 ilde yapılan operasyonda, 806 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha sonra şüphelilerden 257’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında şüpheli konumunda bulunan yaklaşık bin 500 kişiden bugüne kadar ödenen maaş farkları geri alınacak.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’un haberine göre; yaklaşık 9 yıllık farkı ödeyecek olan şüphelilerden bazılarının maaş farkını ödemek için ilgili Başsavcılığa başvuruda bulunduğu öğrenildi.

SUÇ DOLANDIRICILIK

Soruşturma kapsamında her il kendi soruşturmasını yürütürken, şüphelilere “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunun yanı sıra “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçundan da dava açılacak.

Öte yandan, yapılan soruşturmada ilk aşamada 20’ye yakın "mahrem imam" tespit edilmişti. "Etkin pişmanlıktan" yaralanan şüphelilerin, "mahrem imamlarını" da itiraf ettiği aktarıldı.

Soruşturma ayrıca, "FETÖ"nün Rize İl Emniyet Müdürlüğü imamı olan N.P, örgütte A seviyesinde bulunan polis memurlarına soru verildiğini ifade ederek “Komiser Yardımcılığı sınavına yaklaşık 1-2 hafta kala, belirlenen isimler örgüt evi veya çok güvenilir bir polis memurunun evinde toplanırdı. Burada polislere 300-400 sorunun cevapları ezberletilirdi” şeklinde itiraflarda bulunmuştu.

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