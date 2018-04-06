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SORUN DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 16 Nisan’daki liderler buluşmasının herkesin ayrı ayrı yollara mı gideceği yoksa birlikte mi yürüneceğini görme açısından önemli olduğunu söyledi.
SORUN DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK

YOL AYRIMINA GELİNDİ
Akıncı, “Bu geldiğimiz kavşakta bundan sonra gidilecek yolu nasıl görüyoruz, gerçekten bir 
yol ayrımına geldiğimiz açık ve nettir…birlikte yürünecek bir yolumuz var mıdır? Yoksa herkes ayrı ayrı yollara mı gidecek? Bu görüşmenin önemi ve anlamı budur” dedi.

TALEBİMİZ SİYASAL EŞİTLİK
Akıncı, Kıbrıs Türkünün hiçbir dönemde siyasi eşitlik dışında sayısal eşitlik talebinde bulunmadığını, ancak müzakerelerde federal bir anlaşmada yer alacak senatoda (20 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum olacak şekilde) ve başkanlar kurulunda (bir Kıbrılı Türk ve Bir Kıbrıslı Rum Başkan ve Başkan yardımcısı görevlerini alacak şekilde) ve Kamu Hizmetleri Komisyonunda sayısal eşitliğin kabul edildiğini kaydetti.

DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIKTA DÜĞÜM
Akıncı, konu sayısal anlamda bir eşitlik talebi değildir, konu dönüşümlü başkanlıkta düğümlenmiştir. Dönüşümlü başkanlık konusunda Anastasiadis henüz toplumuna açık ve net bir mesaj veremedi” dedi. Bir anlaşma için olmazsa olmazlardan birinin de ikiye bir oranında (iki yıl Kıbrıslı Rum bir yıl Kıbrıslı Türk) dönüşümlü başkanlık olduğunu kaydeden Akıncı, bunun Rum toplumuna izah edebilmesi gerektiğini kaydetti.

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