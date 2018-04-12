SORUN TAKVİM Mİ!?

“UCU AÇIK MÜZAKERE YOK”

Önümüzdeki Pazartesi Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis ile yeniden bir araya gelecek olan Kıbrıslı Türk lider Akıncı, görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Akıncı, ucu açık müzakere döneminin kapandığını bir kez daha dillendirirken, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının takvim şartından geri adım atmayacağı sinyalini verdi.

“DURUM TESPİTİ YAPACAĞIZ”

Akıncı, Rum liderle 16 Nisan’daki görüşmenin bir müzakere olmayacağını ve sürecin Crans Montana’da bırakıldığı yerden aynen başlamasının da söz konusu olmadığını belirtti. Akıncı, buluşmanın durum tespiti niteliğinde olacağını belirterek, “Hem anlamak, hem de anlatmak istiyoruz. Eminim Rum lider de aynı duyguları paylaşıyor” dedi.