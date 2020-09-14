  • BIST 1.107
  • Altın 471,607
  • Dolar 7,4855
  • Euro 8,8826
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli:2149 test, 14 pozitif vaka

Sorunlu burun mutsuz ediyor !

» »
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal konu ile ilgili bilgiler verdi.
Sorunlu burun mutsuz ediyor !

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bahadır Baykal konu ile ilgili bilgiler verdi.

 

Mobbing( zorbalık) maalesef oldukça yaygın bir sorun, pek çok çocuk ve ergen “kusurlu” burunlarıyla ile ilgili akranları tarafından zalim sataşmalara hedef olurlar.

Burun estetiği cerrahisi, burun gelişimini tamamlamadığı için 18 yaşın altında uygulanmamalıdır. Özellikle ergenlik döneminde bu tür sataşmalara maruz kalmış kişiler,  genç yetişkin oldukları dönemde, burun estetiği olmak isteyebiliyorlar.

 

İnsanların burunlarından mutsuz olmalarının hem fonksiyonel hem de estetik nedenleri olabilir.Burun ameliyatı için başvuruların temel sebeplerinden bazılarına değinecek olursak :

 

Burun, yüzün tüm görünümünü etkileyen en karakteristik yapıdır. Burun estetiği ile hedeflenen; burnun, yüzün diğer özelliklerine uyumlu ve orantılı bir hale getirilmesi ve dolayısıyla yüzde ahengin oluşmasını sağlamaktır. 

 

Burun Estetiği ve Burnun Fonksiyonları

Pek çok kişi burun fonksiyonlarının sağlıklı çalışmaması ve nefes alma konusunda yaşadıkları zorluk nedeniyle burun ameliyatı olmak ister. Deviasyon problemleri, konka hipertrofisi, polip ve uyku apnesi gibi konular rinoplasti ile aynı anda ele alınabilinir. Fonksiyonel rinoplasti hastalarının pek çoğunda amaç nefes almaya neden olan burun şekil bozukluğunu doğal ve güzel bir görünümle düzeltmek olmalıdır.

 

Amerikan Fasyal Plastik Cerrahi Derneği ( AAFPS ) nin son yıllardaki istatistik raporu verileri,  burun estetiğinin , ABD’de yaşayan 30 yaş altındaki kişilerde en sık yapılan estetik müdahale olduğu yönündedir.Bir çok kişi ilk gençlik döneminde, burunlarındaki görsel problemlerinden ötürü oldukça mutsuz oluyor ve kendi finansal güçlerini oluşturur oluşturmaz, genç yetişkinler olarak bu problemlerini çözme arayışına giriyorlar. Burun estetiği cerrahisi, her ne kadar kadınlarda daha sık yapılan bir girişim gibi görünse de erkeklerde de oldukça sık yapılmakta. Tabi pek çok kişi de de sağlıklı nefes almak için de rinoplastiden faydalanıyoruz. 

Bazen doğumsal anormallikler, gelişim bozuklukları ya da kaza sonucu oluşan yaralanmalar gibi durumlarda oluşan deformitelerin iyileştirilmesinde de burun estetiğinden faydalanmaktayız.

 

Dramatik Sonuçlar

 

Evet başarılı bir ameliyat ile daha güzel bir burna kavuşabilirsiniz ancak bu ameliyata hayatınıza dair tüm memnuniyetsizliğinizin tek çözümü mantığıyla yaklaşırsanız hata etmiş olursunuz. Gerçekçi beklenti ve hedefler mutlu olmanız için şart. Ama benim gözlemim de şudur ki;  başarılı bir operasyon sonucu mutlu olan kişilerin kendine olan güvenleri artıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 Aşısında Kara Borsa14 Eylül 2020 Pazartesi 12:50
  • Corona Virüsü Aşısında Acı Gerçek Ortaya Çıktı.!14 Eylül 2020 Pazartesi 09:54
  • Sigara İçenler, Daha Yüksek Oranda Beyin Kanaması Riski Taşıyor14 Eylül 2020 Pazartesi 09:45
  • Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer yüksek alkollü kolonyalar virüsü...14 Eylül 2020 Pazartesi 09:33
  • Uzman isim açıklama geldi: İşte koronavirüsten korunmanın en akılcı yolu14 Eylül 2020 Pazartesi 09:30
  • Dikkat.!! Şifa ararken canınızdan olmayın14 Eylül 2020 Pazartesi 09:29
  • Dünyada Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 21 milyonu geçti14 Eylül 2020 Pazartesi 09:25
  • Sigara beyin kanaması riskini artırıyor13 Eylül 2020 Pazar 23:03
  • Sağlık Bakanlığı Arıklı ve Zaroğlu hakkında açıklama yaptı13 Eylül 2020 Pazar 22:46
  • İlk yardımda doğru bilinen 10 yanlış!13 Eylül 2020 Pazar 22:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti